Estratehikong Pananaw ng Kataas-taasang Pinuno ng Islamikang Rebolusyon ng Iran
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Heneral Hajizadeh na ang malalim na pananaw at mga desisyon ni Ayatollah Khamenei ang humubog sa doktrinang militar ng Iran.
Tinanggihan ni Khamenei ang mga modelo ng militar ng Kanluran at itinaguyod ang sariling inobasyon, lalo na sa teknolohiya ng mga misil at drone.
Pag-unlad sa Misil at Aerospace
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumipat ang Iran mula sa pag-asa sa banyagang armas tungo sa sariling produksyon at kasarinlan.
Ibinahagi ni Hajizadeh ang mga sandaling nagbunga ng tagumpay sa precision strike capabilities ng IRGC Aerospace Force.
Pamamahala sa Krisis at Pagtatanggol
Sa mga banta tulad ng ISIS, pinili ni Khamenei ang preventive strategy kaysa sa reaksyon, upang maiwasan ang mas malalim na kaguluhan.
Tiniyak niya ang kahandaan ng bansa nang hindi nagpapasimula ng alitan.
Ideolohikal na Pagkakaisa at Pagsasanay
Ang personal na pakikilahok ng Kataas-taasang Pinuno sa pagsasanay at ideolohiya ay nagpatibay ng moral at katatagan ng mga puwersa.
Pinagsama ang pananampalataya at lakas upang bumuo ng isang matatag na kultura ng pagtatanggol.
Mga Makasaysayang Punto ng Pagbabago
“Kung hindi natin sinunod ang mga landas na iyon... baka nahulog tayo sa kaguluhan tulad ng iba. Ang nagbago sa ating direksyon ay ang pananaw ng Kataas-taasang Pinuno.” — Gen. Hajizade
