Baghdad Operations Command nagsagawa ng organisasyonal na kumperensya para sa seguridad ng Arbaeen ni Imam Hussein (AS)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat mula sa mga Iraqi source at ABNA, pinangunahan ni Lt. Gen. Walid Khalifa Al-Tamimi, Commander ng Baghdad Operations, ang isang malawakang pulong sa punong tanggapan ng komand, kasama ang mga deputy commander para sa defense at interior affairs, chief of staff, mga lider ng brigada, mga direktor ng intelligence agencies, kinatawan mula sa Popular Mobilization Forces, at ilang opisyal ng command staff.
Sa pulong, tinalakay ang mga plano para sa seguridad ng Arbaeen pilgrimage at naglabas ng mga rekomendasyon upang matagumpay na maisakatuparan ang koordinadong plano sa lahat ng sektor ng responsibilidad.
Binigyang-diin ni Al-Tamimi ang:
Pagpapalakas ng seguridad at katatagan para sa mga pilgrim patungong Karbala, maging sa mga naglalakad o gumagamit ng sasakyan.
Paggamit ng surveillance cameras at intelligence efforts upang mapanatili ang daloy ng trapiko at maiwasan ang aksidente.
Pagbabawal sa mga armadong grupo, pagputol ng mga daan, at pagpasok ng motorsiklo sa mga ruta ng mga pilgrim.
Inatasan din ang:
Pagsasagawa ng mga kampanya sa edukasyon at kamalayan para sa mga pilgrim at mga tagapag-organisa ng mga Hussainiya caravan.
Pagsugpo sa mga maling balita at tsismis na maaaring makagulo sa kapaligiran ng pagdiriwang.
Pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno, civil society organizations, at volunteer groups upang magbigay ng logistical support at serbisyo.
Pagpapadali sa gawain ng media teams para sa malawakang coverage ng pagdiriwang.
