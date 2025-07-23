Anwar Ibrahim: Patuloy ang paninindigan ng Malaysia ukol sa Iran at Gaza

Ayon kay Anwar:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Punong Ministro ng Malaysia, Anwar Ibrahim, na sa kabila ng mga presyon mula sa Estados Unidos kaugnay ng negosasyon sa mga taripa ng customs, mananatili ang Malaysia sa matatag nitong paninindigan hinggil sa Gaza at Iran.
“Sa kabila ng mga pressure, banta, at pagtutol sa aming paninindigan tungkol sa Palestina, Gaza, o sa mabuting ugnayan namin sa Iran, hindi magbabago ang aming pananaw bilang isang malayang bansa na may soberanya.”
Binigyang-diin din niya ang patuloy na pagtatanggol ng Malaysia sa mga posisyon nito kaugnay sa Palestina sa mga pandaigdigang forum tulad ng United Nations, Organisation of Islamic Cooperation (OIC), at Arab League.
Kaugnay sa mga negosasyon ng taripa sa pagitan ng Kuala Lumpur at Washington, sinabi ni Ibrahim na patuloy pa rin itong nagaganap at hindi pa umaabot sa huling yugto.
