Erdogan: Ang sinumang mananahimik ay kasabwat sa krimen ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni President Recep Tayyip Erdogan ng Turkey na ang katahimikan sa harap ng mga pangyayari sa Gaza ay katumbas ng pakikipagsabwatan sa mga krimen ng rehimeng Zionista.
Aniya, “Ang layunin namin ay itigil ang genocide ng Israel laban sa mamamayan ng Gaza at tiyakin ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa rehiyon.”
Inanyayahan ni Erdogan ang lahat na magkaroon ng makataong paninindigan hinggil sa mga kaganapan sa Gaza. Ayon sa kanya, “Ang ginagawa ng Israel ay lumampas pa sa mga karahasan ng mga Nazi.”
Idinagdag pa niya na “Namatay na ang sangkatauhan sa Gaza,” at binigyang-babala na kung magpapatuloy pa ang mga pangyayari, ang kahihiyan ay hindi lamang mapupunta kay Netanyahu kundi sa lahat ng walang ginawa.
Kasabay nito, iniulat ng mga ospital sa Gaza na 31 tao ang nasawi ngayong araw dahil sa pag-atake ng militar ng Israel, kabilang ang 7 sibilyan na naghihintay ng tulong.
Sa ulat ng Al-Shifa Medical Complex, isang sanggol na Palestino na si Yusuf Al-Safadi ang namatay sa hilagang Gaza dahil sa matinding malnutrisyon.
Mula sa umaga, apat na katao kabilang ang dalawang bata ang namatay sanhi ng malnutrisyon at kakulangan sa tubig. Sa huling dalawang araw, 23 Palestino pa ang namatay sa iba't ibang lugar ng Gaza dahil sa matinding kakulangan sa pagkain.
Ayon sa Ministry of Health ng Gaza, umabot na sa 86 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa gutom, kabilang ang 76 bata.
