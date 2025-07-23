Lumampas na sa 10% ang unemployment rate sa Israel bunsod ng digmaan laban sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat, umakyat sa mahigit 10% ang unemployment rate sa Israel noong Hunyo 2025—isang pagtaas na sinasabing direktang epekto ng digmaan laban sa Iran na naging sanhi ng pagkaparalisa ng ekonomiya.
Base sa datos mula sa Israel Central Bureau of Statistics:
Mula 4.2% sa Mayo (196,000 katao) → naging 10.1% sa Hunyo (465,000 katao)
Ibig sabihin, mahigit kalahating milyong katao ang pansamantalang nawala sa aktibong workforce
Tumama rin ang digmaan sa employment rate:
Employment rate nang hindi isinama ang mga pansamantalang wala: bumaba mula 60.8% → 56.8%
Kapag isinama ang mga pansamantalang wala: bumaba nang kaunti mula 61% → 60.8%
Calcalist nilinaw na ang biglaang pagbaba ay hindi palaging nangangahulugang mass layoffs. Sa halip, ito'y maaaring bunga ng sapilitang pagsasara ng mga negosyo o limitadong access sa mga lugar ng trabaho.
“Classic” unemployment rate—ang bilang ng mga aktibong naghahanap ng trabaho—ay bumaba mula 3.1% → 2.7%, dahil marami ang tumigil na sa paghahanap o pansamantalang hindi makatrabaho.
Ang mga numero ay sinabing hindi palatandaan ng structural crisis, ngunit nagpapakita ng kahinaan ng merkado ng paggawa sa Israel sa gitna ng krisis. Maaari pa umanong bumalik sa "karaniwang antas ng tensyon" tulad ng mga nakaraang labanan sa Gaza, ngunit malinaw na ipinapakita nito ang pagkabasag ng ekonomiya sa panahon ng giyera.
