Dahil sa suporta ng UNESCO sa Palestina at China, sisimulan na ng Amerika ang pagkalas mula sa organisasyong ito

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isiniwalat ng isang Amerikanong pahayagan na inutusan ni Pangulong Donald Trump ang Estados Unidos na umalis sa UNESCO dahil sa umano’y bias ng organisasyon laban sa Amerika at Israel, at dahil sa agenda nitong pumabor sa Palestina at China.
Noong Pebrero, naglabas si Trump ng utos para sa 90-araw na pagsusuri sa presensya ng Amerika sa UNESCO, na nakatuon sa pagkilatis sa posibleng “antisemitik” at “anti-Israel” na pananaw ng organisasyon.
Ayon sa isang opisyal ng White House, “Pagkatapos ng pagsusuri, tinutulan ng pamahalaan ang mga polisiya ng UNESCO ukol sa diversity, equality, at inclusivity, pati na rin ang tahasang pagsuporta nito sa Palestina at China.”
Anna Kelly, deputy press secretary ng White House, ay nagsabi:
“Nagpasya si Pangulong Trump na tanggalin ang Amerika mula sa UNESCO. Ang mga adbokasiya ng UNESCO ay salungat sa mga makatwirang polisiya na pinili ng mga Amerikano nitong nakaraang halalan.”
Mga aktibidad na binatikos:
Anti-racism toolkit ng UNESCO noong 2023, na nanawagan sa mga bansa na isulong ang pagkakapantay-pantay at magsagawa ng pagsusuri sa kasaysayan ng diskriminasyon.
Gender norms program sa India noong 2024, na layuning baguhin ang pananaw ng kalalakihan ukol sa isyung pangkasarian.
Ulat ukol sa papel ng video games sa pagsusulong ng gender equality.
Isa pang kritisismo ay ang paggamit ng UNESCO ng mga terminong tulad ng “occupied Palestine” at ang pagsuporta nito sa pagdeklara ng mga sagradong lugar ng mga Hudyo bilang bahagi ng world heritage of Palestine.
Binatikos din ng opisyal ang China, na itinuturing na ikalawang pinakamalaking financier ng UNESCO, sa paggamit umano ng impluwensya nito sa pamumuno ng organisasyon para sa sarili nitong interes.
Paalala: Iniutos din ni Trump ang pagkalas ng Amerika mula sa UNESCO noong 2017, at dating presidente na si Ronald Reagan ay ginawa rin ito noong 1983.
Samantala, muling ibinalik ni Pangulong Joe Biden ang Amerika sa UNESCO noong 2023 upang balansehin ang lumalawak na impluwensya ng China, at nangakong bayaran ang mahigit $600M na utang mula sa dating pagkalas noong 2011—kasabay ng pagpasok ng Palestina bilang miyembro ng organisasyon.
