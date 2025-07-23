Sardar Mousavi: Pinangangalagaan ng IRGC at Aerospace Force ang watawat ng resistensya; ang mamamayan ay palaging handang ipagtanggol ang bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang panayam sa telebisyon, binigyang-diin ni Sardar Mousavi, kumander ng Aerospace Force ng IRGC, ang kahalagahan ng papel ng mga sandatahang lakas sa pag-iingat sa landas ng Islamikong Rebolusyon, partikular na ng IRGC at aerospace division nito.
Aniya, ang mamamayang Iranian ay tunay na tagapagtanggol ng landas ng rebolusyon, at ang mga puwersa ng militar ay patuloy na naglilingkod bilang mga tagapagdala ng bandila ng resistensya.
Binanggit din niya ang inspirasyon mula sa mga martir gaya nina Hassan Tehrani-Moghaddam, Hajizadeh, Mahmoud Bagheri, at iba pa—at muling pinagtibay ang kanilang papel bilang “mga anak ng missile” na patuloy sa landas ng kagitingan.
Pinasalamatan ni Mousavi ang mga alagad ng sining na tumutulong sa paglalahad ng katotohanan ng digmaan sa pamamagitan ng kanilang likhang sining, at binigyang-pugay ang papel ng kulturang jihad at katapangan sa iba't ibang larangan ng lipunan.
Dagdag pa niya, ang rebolusyong ito ay may pananaw na pan-sibilisasyon at eskatolohikal—isang paghahanda para sa pagdating ng Imam Mahdi (aj). Aniya, ang tagumpay ng Islamikong Rebolusyon ay hindi maaaring ihiwalay mula sa pagsisikap ng mamamayan at pagsunod sa pamumuno ni Ayatollah Khamenei.
Sa huli, nanawagan si Mousavi para sa mas malalim na pag-unawa sa tungkulin ng bawat isa sa pagtatanggol ng bansa, at binigyang-diin na ang landas ng mga martir ay siyang dapat maging huwaran sa kasalukuyan.
……………..
328
Your Comment