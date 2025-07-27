Pagsusuri / Koneksyon ng Riles Tehran-Beijing: Paano Naging Malaking Kaalyado ng China ang Iran?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang China at Iran, bilang dalawang kasosyo sa ekonomiya at pulitika, ay kamakailan lamang sumang-ayon na palawakin ang kanilang ugnayan sa larangan ng riles. Noong Biyernes, sa pulong ng pinuno ng kompanya ng riles ng Iran at ng kanyang katapat sa China, napagkasunduan ang pagtaas ng bilang ng mga tren ng kargamento sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagpapalawak ng ugnayan ng Beijing-Tehran sa gitna ng matinding presyur mula sa Kanluran ay nagpapakita ng matatag na relasyon na tumutulong sa kanila na malampasan ang mahigpit na mga parusa.
Bakit Sinusuportahan ng China ang Iran sa Gitna ng mga Parusa?
Ayon sa mga pagsusuri ng mga tagamasid sa pulitika ng China, may tatlong pangunahing layunin ang pamahalaan ng China:
- Isulong ang modernisasyong may estilong Tsino
- Makamit ang pambansang pagkakaisa (lalo na sa isyu ng Taiwan)
- Mag-ambag sa pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran
Sa mga layuning ito, ang pinakamahalaga ay ang modernisasyon at pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa preambulo ng konstitusyon ng China, ang pangunahing tungkulin ng bansa ay ang tumutok sa sosyalistang modernisasyon. Dahil dito, inuuna ng Beijing ang mga layuning pang-ekonomiya, kabilang ang pagpapanatili ng mga kasosyo tulad ng Iran.
Ang Iran ay mahalaga sa China dahil sa langis nito. Kahit may mga parusa, patuloy na binibili ng China ang langis ng Iran upang mapanatili ang balanse sa ugnayang panlabas nito. Hindi maaaring isakripisyo ng China ang relasyon nito sa Iran kahit may ugnayan ito sa US.
Papel ng Ekonomiya sa Ugnayan ng Beijing-Tehran
Simula 2006, naging pangunahing kasosyo sa ekonomiya ng Iran ang China, pinalitan ang Japan. Habang ang Japan ay umatras sa mga proyekto sa Iran dahil sa presyur ng US, ang China ay patuloy na namuhunan.
Dahil sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China, lumaki ang pangangailangan nito sa enerhiya. Ang Iran, na mayaman sa langis at gas, ay naging mahalagang tagapagtustos. Noong 2024, umabot sa halos 1.5 milyong bariles kada araw ang eksport ng langis ng Iran sa China, na naging pinakamalaking tagapagtustos ng langis sa dagat ng China.
Nag-commit ang China ng $400 bilyon sa pamumuhunan sa Iran sa loob ng 25 taon kapalit ng langis. Kasama sa kasunduan ang kooperasyong pang-seguridad. Mula noon, patuloy na lumaki ang import ng langis ng China mula sa Iran. Noong Mayo 2025, pinatawan ng US ng parusa ang ilang Chinese refineries dahil sa pagbili ng langis ng Iran.
Sa kabilang banda, ang Iran ay umaangkat mula sa China ng mga kagamitan para sa enerhiyang nuklear, electronics, sasakyan, at iba pa—na hindi napigilan ng mga parusa ng US. Dahil sa kasaysayan ng kalakalan sa Silk Road, nananatiling matatag ang ugnayan ng dalawang bansa.
Tatlong Aspeto ng Seguridad sa Relasyon ng China-Iran
- Suporta ng China sa Programang Ballistic Missile ng Iran
- Matapos ang Rebolusyong Islamiko noong 1979, kinilala ng China ang Iran at nagbigay ng mga armas. Noong 2020, ginamit ng Iran ang teknolohiyang Tsino sa pag-atake sa mga pwersa ng US sa Iraq. Noong nakaraang taon, pinatawan ng US ng parusa ang mga entidad sa China na sangkot sa pagbibigay ng mga bahagi ng missile at drone.
- Pagsasanay sa Dagat at Kooperasyong Militar
- Noong 2016, bumisita si Pangulong Xi Jinping sa Iran at lumagda ng mga kasunduan. Mula 2019 hanggang 2025, nagsagawa ng magkasanib na naval exercises ang China, Iran, at Russia.
- Suporta ng China sa Yemen, Kaalyado ng Iran
- Ayon sa Wall Street Journal, nagbibigay ang Chinese satellite company ng datos sa mga pwersa ng Yemen na tumatarget sa interes ng US sa Red Sea. Kilala ang suporta ng China sa gobyernong Ansarullah sa Sana’a, na kaalyado ng Iran.
