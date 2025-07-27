  1. Home
  2. serbisyo
  3. Europa

Colombia: Ipinag-utos ang Pagharang sa Pag-export ng Karbon sa Israel

27 Hulyo 2025 - 11:59
News ID: 1711984
Colombia: Ipinag-utos ang Pagharang sa Pag-export ng Karbon sa Israel

Pangulong Gustavo Petro ay nag-utos sa hukbong-dagat ng Colombia na harangin ang anumang barko na nagdadala ng karbon patungong Israel.

 Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Ang utos ay tugon sa ulat ng isang barkong may kargang karbon na umalis mula sa Ciénaga patungong Israel, na tinawag ni Petro na isang hamon sa kanyang pamahalaan.

- Noong Agosto 2024, ipinagbawal ng Colombia ang pag-export ng karbon sa Israel bilang protesta sa mga aksyon ng militar ng Israel sa Gaza Strip.

- Ayon kay Petro: “Hindi kami magiging kasabwat sa patuloy na karahasan. Hindi dapat lumabas ang kahit isang tonelada ng karbon patungong Israel.”

Diplomatikong Paninindigan ng Colombia

- Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na paninindigan ng Colombia laban sa sinasabing genocide sa Gaza.

- Noong 2024, pinutol ng Colombia ang ugnayang diplomatiko sa Israel at itinigil ang pagbili ng kagamitang militar mula rito.

- Ayon sa ulat, 60% ng karbon na ginagamit ng Israel sa paggawa ng armas ay mula sa Colombia.

Epekto at Reaksyon

- Nagdulot ito ng tensyon sa mga multinational mining companies tulad ng Glencore at Drummond.

- Nanawagan si Petro ng dayalogo sa mga unyon ng manggagawa sa sektor ng karbon at sa mga katutubong komunidad gaya ng Wayúu na apektado ng pagmimina.

- Ang hakbang ay tinuturing ng ilan bilang matapang na paninindigan para sa karapatang pantao, habang ang iba ay nag-aalala sa posibleng epekto sa ekonomiya ng bansa.

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha