Colombia: Ipinag-utos ang Pagharang sa Pag-export ng Karbon sa Israel

- Noong Agosto 2024, ipinagbawal ng Colombia ang pag-export ng karbon sa Israel bilang protesta sa mga aksyon ng militar ng Israel sa Gaza Strip.
- Ayon kay Petro: “Hindi kami magiging kasabwat sa patuloy na karahasan. Hindi dapat lumabas ang kahit isang tonelada ng karbon patungong Israel.”
Diplomatikong Paninindigan ng Colombia
- Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na paninindigan ng Colombia laban sa sinasabing genocide sa Gaza.
- Noong 2024, pinutol ng Colombia ang ugnayang diplomatiko sa Israel at itinigil ang pagbili ng kagamitang militar mula rito.
- Ayon sa ulat, 60% ng karbon na ginagamit ng Israel sa paggawa ng armas ay mula sa Colombia.
Epekto at Reaksyon
- Nagdulot ito ng tensyon sa mga multinational mining companies tulad ng Glencore at Drummond.
- Nanawagan si Petro ng dayalogo sa mga unyon ng manggagawa sa sektor ng karbon at sa mga katutubong komunidad gaya ng Wayúu na apektado ng pagmimina.
- Ang hakbang ay tinuturing ng ilan bilang matapang na paninindigan para sa karapatang pantao, habang ang iba ay nag-aalala sa posibleng epekto sa ekonomiya ng bansa.
