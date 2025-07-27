Diplomatikong Misyon ni Larijani sa Moscow

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Ali Larijani, tagapayo ni Ayatollah Khamenei, ay naghatid ng mensahe mula kay Pangulong Masoud Pezhakian ng Iran kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia.
- Tinalakay ang regional tensions, nuclear program ng Iran, at bilateral relations sa Kremlin.
- Ang pagbisita ay naganap bago ang nakatakdang negosasyon ng Iran sa European troika (UK, Germany, France) sa Istanbul.
Isyu sa Nuclear Program
- Banta ng European troika na ibalik ang UN sanctions gamit ang “snapback” mechanism kung walang progreso sa usapan.
- Russia, bilang permanent member ng UN Security Council, ay may mahalagang papel sa usapan.
- Ayon sa Russian media, nagkaisa ang Iran at Russia sa paghahanda ng tugon sa ultimatum ng Europa.
Pagtutulungan sa Seguridad
- Kasabay ng pagbisita, isinagawa ang joint naval exercise sa Caspian Sea na may temang “Together for a Safe and Secure Caspian Sea” bilang simbolo ng pagkakaisa sa gitna ng tensyon.
- Bagama’t may ugnayan ang Russia sa Israel, kinondena ng Kremlin ang pag-atake ng Israel at US sa mga nuclear facility ng Iran noong Hunyo.
- Bilang tugon, nilimitahan ng Iran ang IAEA supervision at tumigil sa negosasyon bilang parusa.
Mga Pahayag mula sa Iran
- Larijani: “Negotiations are a tactic... We should neither stop the negotiations nor do anything else.”
- FM Araghchi: “Ang pagbalik sa usapan ay posible lamang kung may balanseng kasunduan.”
Pahayag ni Cmdr. Maxim Golod sa Joint Naval Drill
- Ayon sa ulat ng Tasnim News Agency, sinabi ni Second Lieutenant Maxim Golod, kumander ng Russian Navy, na ang pangunahing layunin ng pagsasanay ay:
- Palakasin ang bilateral na kooperasyon
- Sukatin ang kakayahang pandigma ng mga puwersa ng Iran at Russia
- Binanggit niya: “Ang mensahe ng pagsasanay na ito ay nagpapalakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Tehran at Moscow, at umaasa akong magpatuloy ito nang tuluy-tuloy sa hinaharap.”
- Dagdag pa niya: “Ang pagpapatuloy ng ganitong pagsasanay ay magbubukas ng daan para sa mas mataas na kapasidad sa operasyon at mas matibay na estratehikong pagkakaisa ng mga puwersang pandagat ng Islamic Republic of Iran at Russian Federation.”
