Bakit Hindi Pa Rin Tahimik ang Syria?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang pagbagsak ni Assad, sumiklab ang madugong alitan sa pagitan ng tribong Bedouin at tribong Druze.
- Ang bagong pamahalaan sa ilalim ni Ahmad al-Sharaa (kilala bilang Abu Mohammad al-Jolani) ay nahirapang pigilan ang kaguluhan.
- Mga airstrike ng Israel sa ilang bahagi ng Syria ay lalong nagpalala sa sitwasyon.
Pagkakawatak-watak ng Lipunan
- Hindi pa rin napapaloob ang Kurdish forces at ang lalawigan ng Sweida sa bagong pamahalaan.
- Bagama’t nangako si al-Sharaa na poprotektahan ang mga minorya, hindi sapat ang mga salita upang paghilumin ang sugat ng digmaan.
- Sa Sweida, nawala ang tiwala ng mga lokal matapos ang pagpatay sa mga mahal nila ng mga pro-gobyernong grupo.
Mahinang Pamahalaan at Marupok na Tigil-putukan
- Umatras ang puwersa ng gobyerno mula sa Sweida, kaya’t gumanti ang mga militanteng Druze sa mga tribong Arab.
- 57 civil organizations ang nanawagan ng hustisya at accountability, lalo na sa mga pagpatay sa Alawite minority.
- Bigo ang US-Arab ceasefire agreement, dahil walang mekanismo para ipatupad ito.
Pagbabalik ng Extremist Groups
- ISIS at Al-Qaeda affiliates ay muling lumalakas sa gitna ng kaguluhan.
- Ang pamahalaan ni al-Sharaa ay walang konkretong hakbang upang pigilan ang paglaganap ng ekstremismo.
Pakikialam ng Israel
- Israel ay nagsagawa ng airstrikes at sinabing sumusuporta ito sa Druze—ngunit maraming Druze ang tumanggi sa tulong ng Israel.
- Sinamantala ng Israel ang power vacuum upang sakupin ang mas maraming lupain sa timog Syria.
- Ang planong normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Tel Aviv at Damascus ay tila nabigo.
Hinaharap ng Syria
- Ayon sa manunulat na si Mazen Bilal, ang krisis sa Sweida ay bunga ng mga pagkakamali ng nakaraan.
- Kung walang pambansang bisyon, ang Syria ay patuloy na mahahati sa mga saradong komunidad.
- Ang pluralismo at partisipasyon ang susi sa muling pagbangon ng bansa.
……………
328
Your Comment