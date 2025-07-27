  1. Home
Bakit Hindi Pa Rin Tahimik ang Syria?

Matapos ang pagbagsak ni Assad, sumiklab ang madugong alitan sa pagitan ng tribong Bedouin at tribong Druze.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Matapos ang pagbagsak ni Assad, sumiklab ang madugong alitan sa pagitan ng tribong Bedouin at tribong Druze.

- Ang bagong pamahalaan sa ilalim ni Ahmad al-Sharaa (kilala bilang Abu Mohammad al-Jolani) ay nahirapang pigilan ang kaguluhan.

- Mga airstrike ng Israel sa ilang bahagi ng Syria ay lalong nagpalala sa sitwasyon.

Pagkakawatak-watak ng Lipunan

- Hindi pa rin napapaloob ang Kurdish forces at ang lalawigan ng Sweida sa bagong pamahalaan.

- Bagama’t nangako si al-Sharaa na poprotektahan ang mga minorya, hindi sapat ang mga salita upang paghilumin ang sugat ng digmaan.

- Sa Sweida, nawala ang tiwala ng mga lokal matapos ang pagpatay sa mga mahal nila ng mga pro-gobyernong grupo.

Mahinang Pamahalaan at Marupok na Tigil-putukan

- Umatras ang puwersa ng gobyerno mula sa Sweida, kaya’t gumanti ang mga militanteng Druze sa mga tribong Arab.

- 57 civil organizations ang nanawagan ng hustisya at accountability, lalo na sa mga pagpatay sa Alawite minority.

- Bigo ang US-Arab ceasefire agreement, dahil walang mekanismo para ipatupad ito.

Pagbabalik ng Extremist Groups

- ISIS at Al-Qaeda affiliates ay muling lumalakas sa gitna ng kaguluhan.

- Ang pamahalaan ni al-Sharaa ay walang konkretong hakbang upang pigilan ang paglaganap ng ekstremismo.

Pakikialam ng Israel

- Israel ay nagsagawa ng airstrikes at sinabing sumusuporta ito sa Druze—ngunit maraming Druze ang tumanggi sa tulong ng Israel.

- Sinamantala ng Israel ang power vacuum upang sakupin ang mas maraming lupain sa timog Syria.

- Ang planong normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Tel Aviv at Damascus ay tila nabigo.

Hinaharap ng Syria

- Ayon sa manunulat na si Mazen Bilal, ang krisis sa Sweida ay bunga ng mga pagkakamali ng nakaraan.

- Kung walang pambansang bisyon, ang Syria ay patuloy na mahahati sa mga saradong komunidad.

- Ang pluralismo at partisipasyon ang susi sa muling pagbangon ng bansa.

