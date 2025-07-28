Pahayag ni Barack Obama ukol sa Krisis sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang post sa social media platform na X (dating Twitter), nanawagan si Obama ng agarang hakbang upang maiwasan ang gutom na maaaring mapigilan sa Gaza. Aniya, ang solusyon sa krisis ay dapat isama ang pagbalik ng lahat ng bihag at pagtigil ng mga operasyong militar ng Israel.
Mga Pangunahing Pahayag:
“Dapat pahintulutan ang pagpasok ng tulong sa Gaza. Walang makatarungang dahilan para ipagkait ang pagkain at tubig sa mga sibilyan.”
Binigyang-diin ang pangangailangan ng pandaigdigang pagkilos upang maiwasan ang kamatayan ng mga inosenteng tao dahil sa gutom.
Kalagayan ng mga Bata sa Gaza:
Ayon sa UNRWA, isa sa bawat limang bata sa Gaza ay dumaranas ng malnutrisyon. Mahigit 100 bata na ang naiulat na namatay dahil sa gutom mula Oktubre 2023.
