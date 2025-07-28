“Ni Isang Sandali, Hindi Kami Nagpabaya sa Pagtataas ng Kahandaan sa Pagtatanggol” — IRGC

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Agosto 6, 2025, sinabi ni Brigadier General Ali-Mohammad Naeini, tagapagsalita at Deputy for Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), na:
Ang matigas na kapangyarihan ng Iran ay binubuo ng kakayahang pandepensa at opensiba sa iba’t ibang larangan, na bumaligtad sa lahat ng kalkulasyon ng kaaway.
Ang malambot na kapangyarihan naman ay nakaugat sa matalinong pamumuno, pananampalataya ng mamamayan, at pambansang pagkakaisa—mga salik na pumigil sa mga sabwatan ng mga kalaban.
Kaugnay ng mga pahayag ng Ministro ng Digmaan ng Israel laban sa Iran, sinabi ni Naeini:
“Ang mga ito ay bahagi ng psychological warfare. Ngunit ang Armed Forces ng Islamic Republic of Iran ay hindi kailanman nagpabaya sa pagpapalakas ng kahandaan sa pagtatanggol—kahit isang sandali.”
Mga Karagdagang Punto:
Binanggit niya ang matagumpay na karanasan sa mga operasyong “Wa’dah Sadiq” (Tapat na Pangako) at ang mga resulta ng 12-araw na sapilitang digmaan.
Ayon sa kanya, layunin ng kaaway na lumikha ng takot at kaguluhan sa lipunan, ngunit nasubok na ng Israel ang parehong matigas at malambot na kapangyarihan ng Iran.
Dagdag pa niya, kung nagpatuloy ang mga missile operations ng Iran sa parehong antas ng intensidad, “wala nang matitira sa rehimeng iyon.”
