Pagsusuri: Magiging Entablado ba ang Syria ng Banggaan ng Israel at Turkey? Ano ang Papel ng Iran?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad at maupo ang bagong lider na si Ahmad al-Shara, pumasok ang Syria sa isang bagong yugto ng pulitika at seguridad—ngunit nananatiling hindi matatag. Sa kabila ng hangarin ng bagong pamahalaan na bawasan ang tensyon, patuloy ang Israel sa pambobomba sa mga kampo ng militar ng Syria.
Mga Pangunahing Punto:
Ang pinakahuling pag-atake ng Israel ay naganap sa Sweida, kasabay ng tensyon sa mga komunidad ng Druze. Ipinahiwatig ng Israel na ang Sweida at ang mga Druze ay “red lines.”
Layunin ng Israel na hatiin ang Syria sa pamamagitan ng proyektong “David Corridor,” na mag-uugnay sa southern Syria, mga rehiyong Kurdish, Iraqi Kurdistan, at sa huli, sa Iran at Persian Gulf.
Ang corridor na ito ay magbibigay-daan sa malalim na impluwensyang heopolitikal, ekonomiko, at intelihensiya ng Israel sa rehiyon.
Posisyon ng Turkey:
Nahaharap ang Turkey sa isang seryosong dilema: kaalyado ng pamahalaang al-Shara ngunit miyembro ng NATO at may ugnayan sa Israel.
May mga ulat na hinihiling ng Syria ang tulong militar ng Turkey, kabilang ang air defense systems.
Ayon sa mga hindi kumpirmadong balita, walong Turkish engineers ang napatay sa pambobomba ng Israel sa southern Syria—isang malinaw na babala sa Ankara.
Mga Posibleng Senaryo:
Direktang Banggaan: Kung magpadala ang Turkey ng air defense o tropa sa mga sensitibong lugar, maaaring tumugon ang Israel sa pamamagitan ng airstrikes o covert operations.
Pag-iwas ng Turkey: Maaaring piliin ng Turkey na huwag makialam upang mapanatili ang relasyon sa NATO at Israel, ngunit kapalit nito ang pagbawas ng impluwensya sa rehiyon.
Limitadong Kooperasyon: Maaaring magkaroon ng pansamantalang alyansa ang Turkey, Iran, at Syria upang pigilan ang mga plano ng Israel. Iran, bagaman tutol sa pamahalaang al-Shara, ay may matinding alitan sa Israel.
Pagbahagi ng Impluwensya: Bawat bansa (Turkey, Israel, Iran, U.S.) ay magtatatag ng kani-kaniyang zone of control nang walang direktang banggaan—isang “cold balance.”
Epekto sa Azerbaijan:
Malapit ang Azerbaijan sa parehong Israel at Turkey. Kung magbanggaan ang dalawa, maaaring malagay sa alanganin ang Baku.
Halimbawa, kung magbigay ang Azerbaijan ng fuel sa mga fighter jets ng Israel para bombahin ang isang bansang itinuturing na “nakatatandang kapatid” ng Turkey, paano ito ipapaliwanag sa publiko ng Turkish?
Pagbuo ng Bagong Alyansa:
Sa gitna ng kaguluhan, maaaring samantalahin ng Iran ang sitwasyon upang palakasin muli ang presensya nito sa Syria.
Posibleng mabuo ang isang pansamantalang alyansa ng Iran, Turkey, Syria, at Pakistan upang pigilan ang paglawak ng Israel—ngunit may mga kundisyon:
Dapat pamunuan ng Turkey ang alyansa upang makuha ang tiwala ng Iran at Syria.
Kailangang iwasan ng Iran at Turkey ang ideolohikal na pagtingin sa isa’t isa at sa pamahalaang al-Shara.
Dapat talikuran ng Syria ang pagtitiwala sa Kanluran at Israel, at tanggapin ang tulong mula sa mga bansang handang tumulong sa muling pagtatayo.
Konklusyon: Ang pagkakaisa laban sa Israel, takot sa paghahati ng Syria, at ang pangangailangang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay maaaring maglapit sa mga bansang ito—kahit panandalian. Ang kapalaran ng Syria, at marahil ng buong rehiyon, ay hindi na lamang nakasalalay sa mga pulong sa Geneva, kundi sa himpapawid ng Damascus at mga larangan ng Sweida at Deir ez-Zor.
