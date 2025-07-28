  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Azerbaijan: Mariing Pagkondena sa Pag-atake ng Israel sa Iran

28 Hulyo 2025 - 10:23
News ID: 1712257
Azerbaijan: Mariing Pagkondena sa Pag-atake ng Israel sa Iran

Sa isang opisyal na pag-uusap sa telepono noong Agosto 5, 2025, si Hikmat Hajiyev, tagapayo sa patakarang panlabas ng Pangulo ng Azerbaijan, ay mariing kinondena ang pag-atake ng Israel sa teritoryo ng Iran. Ipinahayag niya ang pakikiramay sa mga nasawi, kabilang ang mga opisyal at siyentipikong Iranian.

 Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Sa isang opisyal na pag-uusap sa telepono noong Agosto 5, 2025, si Hikmat Hajiyev, tagapayo sa patakarang panlabas ng Pangulo ng Azerbaijan, ay mariing kinondena ang pag-atake ng Israel sa teritoryo ng Iran. Ipinahayag niya ang pakikiramay sa mga nasawi, kabilang ang mga opisyal at siyentipikong Iranian.

Mga Detalye ng Pag-uusap:

Nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima ng insidente.

Pinagtibay ang layunin ng dalawang bansa na palalimin ang ugnayang bilateral.

Napagkasunduan ang pagpapatuloy ng mga kasunduan, kabilang ang pagbisita ni Ali Akbar Ahmadian, Kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran, sa Azerbaijan.

Tinalakay rin ang mga isyung pang-edukasyon, tulad ng problema ng mga estudyanteng Iranian sa Azerbaijan.

……………….

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha