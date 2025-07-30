Pagpupulong ng mga Iskolar at Tagapagsalita sa Amran, Yemen upang Talakayin ang Kasalukuyang Kalagayan sa Gitna ng mga Krimen ng Zionismo sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isinagawa sa lalawigan ng Amran ang isang malawakang pagpupulong ng mga iskolar, tagapagsalita, at mga tagapayo sa ilalim ng temang:
“Walang dahilan para sa sinuman sa harap ng Diyos sa pagtatanggol sa Gaza at pagtutol sa mga plano ng Zionistang Amerikano.”
Dr. Faisal Jamaan, gobernador ng lalawigan, ay nagbigay-diin sa responsibilidad ng mga iskolar at tagapagsalita sa kasalukuyang yugto upang palakasin ang kamalayan at katatagan ng lipunan.
Binanggit niya ang mahalagang papel ng mga iskolar sa pagbibigay-liwanag sa lipunan, sa paggiya at pagpapaliwanag ng mga sabwatan na naglalayong sirain ang pananampalataya, pagkakakilanlan, at pagkakaisa ng ummah. Aniya, kinakailangan ang pagtupad sa tungkuling panrelihiyon, moral, at makatao sa mga pangunahing isyu ng ummah.
Binigyang-diin ni Jamaan ang kahalagahan ng:
- Pagpapakilos at pagbibigay-kaalaman
- Pagsali sa mga bukas na pagsasanay militar
- Patuloy na pakikilahok sa mga pampublikong aktibidad at demonstrasyon bilang suporta sa mamamayang Palestino sa Gaza Dumalo sa pagpupulong sina:
- Salih Al-Makhlus, Kalihim ng lokal na pamahalaan
- Mga kinatawan ng lalawigan: Abdulaziz Abu Khurfasha, Amin Farras, Hassan Al-Ashqas
- Tagapangasiwa ng mobilisasyon: Sajad Hamza
Sa mga talumpati ng mga miyembro ng Samahan ng mga Iskolar ng Yemen—Salih Al-Khawlani, Abdulwahid Al-Ashqas, at Qasim Al-Sarraji—binigyang-diin ang pangangailangan ng pagkakaisa ng mga Muslim upang suportahan ang mga mandirigma sa Gaza laban sa mga kaaway ng ummah.
Nagbabala sila sa panganib ng kapabayaan, pagwawalang-bahala, o panghihina sa panawagan para sa jihad at pagtatanggol sa mamamayang Palestino. Hinikayat nila ang lahat ng iskolar na gampanan ang tungkulin sa paghimok sa jihad laban sa mga kaaway—lalo na ang Amerika at Israel—na gumagawa ng genocide sa Gaza sa gitna ng kahiya-hiyang katahimikan ng mga bansang Arabo at Islamiko.
Sa mga talumpati nina Mohammad Al-Rimi at Fahd Al-Sa’ar, kinatawan ng salafiya at panawagan sa lalawigan, binigyang-diin ang panganib ng pagtalikod sa pagtatanggol sa inaaping mamamayang Palestino at ang kaparusahan nito sa mundo at sa kabilang buhay.
Anila, walang dahilan para sa sinuman sa ummah na hindi magsikap upang alisin ang pang-aapi at ipagtanggol ang Gaza. Ang nangyayari sa Gaza ay bunga ng kapabayaan ng ummah sa pagtupad sa tungkulin.
Kinondena nila ang patuloy na mga masaker, genocide, at digmaang gutom ng Zionismo sa Gaza, pati na ang paggamit ng mga sentro ng pamamahagi ng tulong—na pinamamahalaan ng isang Amerikanong kumpanya—bilang patibong upang patayin ang mga gutom na Palestino.
Sa pahayag na binasa ni Muhammad Al-Makhadhi, Mufti ng Amran at miyembro ng Samahan ng mga Iskolar ng Yemen, binigyang-diin ang kahalagahan ng pagpupulong na ito na dinaluhan ng mga iskolar at tagapagsalita mula sa Amran upang ipaliwanag ang pananagutang panrelihiyon ng mga Muslim sa mamamayang Palestino.
Hinikayat ang pagtindig laban sa Zionistang at Amerikanong kaaway at ang agarang pagtigil sa mga krimen ng genocide sa Gaza.
Binigyang-diin ang pangangailangan ng pagkakaisa ng mga Muslim upang ipagtanggol ang Gaza, buong Palestina, at ang Masjid Al-Aqsa.
“Ang pagkapit sa lubid ng Diyos ay obligasyon sa lahat ng Muslim, lalo na sa panahong ito,” ayon sa talatang Qur’an:
(وَاعتصموا بحبل الله جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا)
“At magkaisa kayong lahat sa lubid ng Diyos at huwag kayong magkabaha-bahagi.”
Kinondena ang patuloy na mga masaker, genocide, at digmaang gutom sa Gaza, pati na ang paggamit ng mga sentro ng tulong bilang patibong.
Itinuro ng pahayag ang pangunahing pananagutan ng mga bansang Arabo sa paligid ng Palestina at ng kanilang mga mamamayan sa harap ng Diyos ukol sa sinapit ng Gaza.
Binatikos ang patuloy na normalisasyon ng relasyon sa Zionistang entidad bilang mas lalong ipinagbabawal sa panahong ito. Hiniling ang ganap na pagputol ng lahat ng anyo ng ugnayan at ang pagbago ng relasyon tungo sa matinding pagkapoot bilang tungkuling panrelihiyon.
Kinondena rin ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa rehiyon bilang banta sa seguridad ng mga bansang Arabo at Islamiko. Hiniling ang kanilang pag-alis bilang tungkuling panrelihiyon.
Hinikayat ang lahat ng iskolar ng ummah na gampanan ang tungkulin sa pagpapaliwanag ng posisyon sa lahat ng Muslim—mga pamahalaan, mamamayan, at hukbo—sa pagbatikos sa agresyon ng Zionismo at Amerika sa Gaza.
Ipinahayag ang pagkalungkot at pagkondena sa mga kahiyahiya at umatras na posisyon ng mga iskolar ng Al-Azhar. Muling nanawagan sa mga tagapagpalaganap ng kaguluhan at mga iskolar ng kasamaan na matakot sa Diyos at itigil ang pag-uudyok ng mga sektaryan at denominasyonal na alitan na nagsisilbi sa Amerika at Israel.
Nagbabala sa mga kahiyahiya at mapanlinlang na pahayag at fatwa na pumapanig sa kaaway at naghahati sa mga Muslim.
“Walang kaligtasan para sa ummah, at walang daan tungo sa dangal, kalayaan, at kasarinlan kundi sa jihad sa landas ng Diyos laban sa Amerika at Israel.”
Pinuri ang marangal na paninindigan ng mamamayang Yemeni at ng kanilang matalinong pamumuno sa katauhan ni Sayyid Abdulmalik Badruddin Al-Houthi, pati na ang matapang na sandatahang lakas na sumusuporta sa Gaza at sa lahat ng inaaping mamamayan.
Binati ang pahayag ng sandatahang lakas na nag-anunsyo ng mga hakbang ng pagtaas ng operasyon at pagpapalawak ng target sa lahat ng may kaugnayan sa kriminal na Zionistang entidad, bilang simula ng ikaapat na yugto ng suporta sa Gaza.
Pinuri ang marangal na paninindigan ng ilang iskolar gaya ng Mufti ng Oman at Mufti ng Libya—mga mahalaga at matapang na posisyon sa panahon ng katahimikan at pagkakanulo.
Pinuri ang mga posisyon ng mga elitistang pangkultura, pampolitika, pangmidya, at ng mamamayan, pati na ang positibong papel ng mga malalayang aktibista sa social media sa pagpapakita ng katotohanan, pagsugpo sa mga tsismis, paglaban sa psychological warfare, at pagbubunyag sa mga taksil.
Hinikayat ang mga iskolar at tagapagsalita na:
- Iboykot ang mga produkto ng Amerika at Israel
- Iwasan ang kanilang mga midya at kaalyadong plataporma
Bilang isang epektibong sandata sa paglaban sa kaaway at sa kanyang mga sabwatan at plano.
