Ayatollah Bashir al-Najafi ay nagpahayag ng malalim na paggalang at papuri sa mga mandirigma ng Hezbollah

30 Hulyo 2025 - 11:49
Tinanggap ni Ayatollah Najafi ang delegasyon ng mga sugatang mandirigma ng Hezbollah na nasaktan sa pakikibaka laban sa agresyon ng Israel.

Tinanggap ni Ayatollah Najafi ang delegasyon ng mga sugatang mandirigma ng Hezbollah na nasaktan sa pakikibaka laban sa agresyon ng Israel.

Sa kanyang talumpati, sinabi niya:

- “Kayo ay huwaran ng isang henerasyong may pananampalataya sa Diyos at handang magsakripisyo para sa bayan at relihiyon.”

- Binanggit niya ang halaga ng pakikibaka na may paniniwala, taliwas sa mga sundalo ng kaaway na lumalaban para sa pansariling interes.

- Inalala niya ang mga aral ng mga Imam, lalo na ang payo ni Imam Musa al-Kadhim tungkol sa araw-araw na pagsusuri sa sarili.

- Hinikayat ang paggalang sa mga magulang, lalo na sa ina, bilang isang dakilang karangalan.

- Inihalintulad ang mga mandirigma sa mga bayani ng Karbala, partikular si Ali al-Akbar, anak ni Imam Husayn.

- Binigyang-diin ang banal na halaga ng lupang Lebanese, na aniya’y nagluwal ng mga dakilang tao at iskolar.

- Nagdasal siya para sa kaligtasan ng Lebanon at ng kabataan nito, at pinuri ang kanilang pananampalataya at katatagan.

Karagdagang mga Pagpupulong:

- Nakipagpulong si Ayatollah Najafi sa mga delegasyon mula sa Iran, mga estudyante mula sa Dujail, at opisyal mula sa embahada ng India sa Baghdad.

- Sa bawat pulong, nagbigay siya ng mga payong espiritwal, binigyang-diin ang kahalagahan ng mga banal na lugar, pag-iwas sa kasalanan, at pagpapalalim ng kaalaman.

- Pinuri ng mga bisita ang pagtanggap at espiritwal na suporta ng kanyang tanggapan.

