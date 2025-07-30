Ayatollah Bashir al-Najafi ay nagpahayag ng malalim na paggalang at papuri sa mga mandirigma ng Hezbollah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinanggap ni Ayatollah Najafi ang delegasyon ng mga sugatang mandirigma ng Hezbollah na nasaktan sa pakikibaka laban sa agresyon ng Israel.
Sa kanyang talumpati, sinabi niya:
- “Kayo ay huwaran ng isang henerasyong may pananampalataya sa Diyos at handang magsakripisyo para sa bayan at relihiyon.”
- Binanggit niya ang halaga ng pakikibaka na may paniniwala, taliwas sa mga sundalo ng kaaway na lumalaban para sa pansariling interes.
- Inalala niya ang mga aral ng mga Imam, lalo na ang payo ni Imam Musa al-Kadhim tungkol sa araw-araw na pagsusuri sa sarili.
- Hinikayat ang paggalang sa mga magulang, lalo na sa ina, bilang isang dakilang karangalan.
- Inihalintulad ang mga mandirigma sa mga bayani ng Karbala, partikular si Ali al-Akbar, anak ni Imam Husayn.
- Binigyang-diin ang banal na halaga ng lupang Lebanese, na aniya’y nagluwal ng mga dakilang tao at iskolar.
- Nagdasal siya para sa kaligtasan ng Lebanon at ng kabataan nito, at pinuri ang kanilang pananampalataya at katatagan.
Karagdagang mga Pagpupulong:
- Nakipagpulong si Ayatollah Najafi sa mga delegasyon mula sa Iran, mga estudyante mula sa Dujail, at opisyal mula sa embahada ng India sa Baghdad.
- Sa bawat pulong, nagbigay siya ng mga payong espiritwal, binigyang-diin ang kahalagahan ng mga banal na lugar, pag-iwas sa kasalanan, at pagpapalalim ng kaalaman.
- Pinuri ng mga bisita ang pagtanggap at espiritwal na suporta ng kanyang tanggapan.
…………
328
Your Comment