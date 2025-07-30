Isang lider Palestino: Umabot na ang hukbong Israeli sa pintuan ni Mahmoud Abbas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Nabil Amro, dating ministro at kilalang lider Palestino, ang West Bank ay nahaharap sa direktang okupasyon ng Israel, na umabot na sa mismong pintuan ng opisina at tahanan ni Pangulong Mahmoud Abbas.
Mga pangunahing pahayag ni Amro sa panayam sa RT Arabic:
Wala nang aktwal na koordinasyong pangseguridad sa pagitan ng Israel at ng pamahalaang Palestino, bagaman walang opisyal na deklarasyong pagtigil.
Buong West Bank ay nasa ilalim ng kontrol ng militar at seguridad ng Israel, kaya’t hindi na epektibo ang dating sistema ng koordinasyon.
May malalim na krisis sa loob ng pamahalaang Palestino—may pagkakawatak-watak at kawalan ng aktibong mga institusyon.
Ang solusyon sa mga kasunduan ay nakasalalay sa pag-aayos ng panloob na kalagayan ng Palestina, lalo na’t nagigising na ang mundo sa kawalang-katarungan sa mamamayang Palestino.
Ang estado ng Palestina ay dapat itatag batay sa pambansang desisyon, hindi sa dikta ng ibang bansa, at sa mga hangganan ng ika-4 ng Hunyo 1967—na kinabibilangan ng buong West Bank, Silangang Jerusalem, at Gaza Strip.
Kaugnay sa desisyon ni Pangulong Emmanuel Macron ng France na kilalanin ang estado ng Palestina, sinabi ni Amro:
“Ang posisyong ito ng France ay muling nagbigay-buhay sa isang ideya na halos naglaho na. Nagbukas ito ng bagong landas sa pagitan ng France at Saudi Arabia, at umaasa kami na ito’y magbunga ng positibong resulta.”
