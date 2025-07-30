Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan ang Pangulo ng Administrasyong Panrelihiyon ng mga Muslim sa Russia sa mga awtoridad ng bansa na magsagawa ng legal na pagsusuri sa mga pahayag ng manunulat na si Dina Rubina, na nagmungkahi ng pagpatay sa mga sibilyan ng Gaza gamit ang hydrochloric acid at pag-convert sa Gaza bilang isang parking lot.
Nilalaman ng opisyal na pahayag:
Tinukoy ang pahayag ni Rubina bilang nakagugulat sa buong Russian-speaking world.
Ayon sa kanya, dapat lusawin sa hydrochloric acid ang mga sibilyan sa Gaza, at wasakin ang buong populasyon ng rehiyon.
Bilang kinatawan ng 25 milyong Muslim sa Russia, nanawagan ang administrasyong panrelihiyon sa:
- Council of the Federation
- State Duma
- Public Prosecutor’s Office
- Investigative Committee ng Russian Federation
- Upang magsagawa ng legal na pagsusuri batay sa umiiral na batas sa Russia.
Binanggit din ng administrasyon na:- Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ni Rubina ay ang pagbebenta ng kanyang mga aklat sa Russia.
Ang kanyang mga akda ay malawakang inililimbag at ibinebenta sa mga pangunahing tindahan ng aklat.
Hiniling sa:- Ministry of Culture
- Mga institusyong pangkultura
- Union of Writers sa Russia
Na magbigay ng opisyal na tugon at tumanggi sa anumang pakikipagtulungan kay Rubina.⚠️ Tinukoy ng administrasyon ang mga pahayag ni Rubina bilang:“Pagpapawalang-sala sa ethnic cleansing at walang habas na pagpatay sa mga sibilyan.”👶 Sa pahayag, binigyang-diin ang halaga ng buhay ng mga tao—lalo na ng mga batang namamatay sa Gaza dahil sa pambobomba, kakulangan sa medikal na pangangalaga, at gutom—na mas mahalaga kaysa sa kita ng mga publisher.🇷🇺 Anila:“Ang ating mamamayan, na nagtagumpay laban sa pasismo noong 1945, at lumaki sa makataong panitikan nina Tolstoy, Dostoevsky, at Chekhov, ay hindi dapat maging tagapondo ng mga manunulat na pasista at tagapagtaguyod ng genocide.”📖 Si Dina Rubina ay ipinanganak sa Uzbekistan noong 1953, lumipat sa Israel noong 1990, at sumusulat ng mga nobela at screenplay sa Russian at Hebrew. Kilala siya sa mga akdang isinalin sa maraming wika.
