Iran Nanawagan ng Buong Pagsapi ng Palestina sa United Nations

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang mataas na antas na kumperensya sa UN, sinabi ni Amir Saeed Iravani, embahador ng Iran sa UN, na:
Buong suporta ang ibinibigay ng Iran sa karapatan ng mga Palestino na magpasya sa kanilang kapalaran.
Nanawagan siya ng agarang, walang kondisyon na tigil-putukan, at makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.
Hiniling ang buong pagsapi ng Palestina sa UN, alinsunod sa Artikulo 4 ng UN Charter.
Mga Pangunahing Punto:
Pagkondena sa Israel: Tinuligsa ang mga pag-atake sa Gaza, West Bank, at maging sa mga pasilidad ng Iran.
Pagbatikos sa Abraham Accords: Ayon sa Iran, hindi ito nakatulong sa kapayapaan kundi nagpalakas sa agresyon ng Israel.
Pagbabala sa sapilitang paglilipat ng mga Palestino: Tinawag itong paglabag sa internasyonal na batas.
Panukala ng Iran: Isang malawakang referendum sa mga mamamayang Palestino para sa pagtatatag ng isang malayang estado.
Ayon kay Iravani, ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng:
Pagwawakas ng okupasyon
Pagbasura sa apartheid at kolonyal na dominasyon
Pagkilala sa karapatan ng Palestina sa sariling pagpapasya.
