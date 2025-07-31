  1. Home
Iran Nanawagan ng Buong Pagsapi ng Palestina sa United Nations

31 Hulyo 2025 - 12:00
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang mataas na antas na kumperensya sa UN, sinabi ni Amir Saeed Iravani, embahador ng Iran sa UN, na:

Buong suporta ang ibinibigay ng Iran sa karapatan ng mga Palestino na magpasya sa kanilang kapalaran.

Nanawagan siya ng agarang, walang kondisyon na tigil-putukan, at makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Hiniling ang buong pagsapi ng Palestina sa UN, alinsunod sa Artikulo 4 ng UN Charter.

Mga Pangunahing Punto:

Pagkondena sa Israel: Tinuligsa ang mga pag-atake sa Gaza, West Bank, at maging sa mga pasilidad ng Iran.

Pagbatikos sa Abraham Accords: Ayon sa Iran, hindi ito nakatulong sa kapayapaan kundi nagpalakas sa agresyon ng Israel.

Pagbabala sa sapilitang paglilipat ng mga Palestino: Tinawag itong paglabag sa internasyonal na batas.

Panukala ng Iran: Isang malawakang referendum sa mga mamamayang Palestino para sa pagtatatag ng isang malayang estado.

Ayon kay Iravani, ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng:

Pagwawakas ng okupasyon

Pagbasura sa apartheid at kolonyal na dominasyon

Pagkilala sa karapatan ng Palestina sa sariling pagpapasya.

