"Hindi Alam ng Kaaway ang Tunay na Pinagmumulan ng Lakas ng Iran"

Sa isang seremonya ng paggunita sa mga martir ng digmaan, binigyang-diin ni Naeini na:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang 12-araw na digmaan laban sa Israel at NATO ay nagpatunay na hindi epektibo ang opsyong militar para baguhin ang asal ng Iran.
Ang narrative ng “mahina ang Iran” ay nabigo; ipinakita ng Iran ang matatag na depensa at mataas na gastos para sa sinumang susubok umatake. Ang media warfare at psychological operations ay naging mahalagang bahagi ng digmaan, kung saan Iran ay nagtagumpay sa pagbuo ng makapangyarihang imahe.
Mga Pangunahing Pahayag:
Ang digmaan ay hindi lamang militar kundi isang labanan sa pagbuo ng pananaw at kaisipan ng lipunan.
Ang mga martir ay simbolo ng lakas, dangal, at pagkakaisa ng Iran; ang kanilang sakripisyo ay nagbigay ng buhay sa diwa ng bansa.
Ang mga missile ng Iran ay nagdulot ng matinding pinsala at takot sa mga teritoryong sinasakop ng Israel.
Ang mga pamilya ng martir ay tinawag na higit pa sa bayani, dahil isinakripisyo nila ang kanilang mga pangarap para sa bayan.
Ayon kay Naeini, kung muling susubukan ng kaaway ang Iran, ang tugon ay magiging mas matindi at mas malawak ang saklaw. Ang digmaan ay hindi lamang laban sa armas, kundi laban sa pagbaluktot ng katotohanan at pagwasak ng identidad ng isang bansa.
