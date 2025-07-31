Pagtanggap ng Imam Hussein Shrine sa mga Zaire ng Arbaeen sa mga Hangganan ng Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang paghahanda sa Arbaeen pilgrimage, sinimulan ng Imam Hussein Holy Shrine ang pagbibigay ng serbisyo sa mga hangganan ng Iraq.
Mga Serbisyo:
Tatlong beses na pagkain: almusal, tanghalian, hapunan
Pamamahagi ng malamig na tubig, katas ng prutas, prutas, at matamis
Mga sentro ng serbisyo sa Shalamcheh (Basra), Mehran, at malapit nang buksan sa Chazabeh (Amarah); pinag-aaralan din ang pagbubukas sa Khosravi
Pinangungunahan ito nina Sheikh Abdul Mahdi Karbala’i at Hassan Rashid Abayji, bilang bahagi ng misyon ng Shrine na alalayan ang mga pilgrim mula sa pagpasok sa Iraq hanggang sa pagdating sa Karbala.
