Mula sa Diskriminasyon Hanggang sa Paglaban: Kuwento ng mga Muslim sa India sa Ika-21 Siglo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang minoryang Muslim sa India, na may tinatayang populasyon na humigit-kumulang 200 milyong katao, ang pangalawang pinakamalaking relihiyosong grupo sa bansa. Sa mga nakaraang taon, sila ay naharap sa malalalim at maraming hamon sa larangan ng karapatang pantao, edukasyon, trabaho, representasyong pampolitika, at panlipunang seguridad.
Diskriminasyon sa Lipunan at Ekonomiya
Bagaman bumubuo ng humigit-kumulang 14% ng kabuuang populasyon ng India, ang mga Muslim ay may mayamang kasaysayan at kultura. Gayunpaman, sa kasalukuyan, sila ay nahaharap sa malalaking hadlang at diskriminasyon sa iba't ibang aspeto ng buhay panlipunan, pang-ekonomiya, at pampolitika.
Ayon sa maraming ulat, kabilang ang kilalang ulat ng Sachar Committee noong 2006 na nakatuon sa kalagayang panlipunan at pang-ekonomiya ng mga Muslim sa India, lumalabas na ang grupong ito ay nasa mas mababang antas sa mga pangunahing sukatan tulad ng antas ng edukasyon, trabaho, kita, at serbisyong pangkalusugan at panlipunan kumpara sa pambansang average.
Hindi Pantay na Pag-access sa Edukasyon at Trabaho
Sa larangan ng edukasyon, mas mababa ang antas ng pagpaparehistro ng mga batang Muslim sa mga paaralan at institusyong pang-edukasyon ng India kumpara sa ibang minorya at pambansang average. Ito ay dulot ng kahirapan, diskriminasyon, at kakulangan sa imprastruktura.
Mas mataas din ang antas ng kawalan ng trabaho sa mga Muslim sa India, at marami sa kanila ay nagtatrabaho sa mga impormal at mababang-kikitang trabaho.
Legal at Pampolitikang Diskriminasyon
Ang mga Muslim sa India ay nahaharap sa mga batas at patakarang naglilimita sa kanilang karapatang sibil at pang-araw-araw na buhay. Ang Citizenship Amendment Act (CAA) na ipinasa noong 2019 ay nagpadali ng landas sa pagkamamamayan para sa mga hindi-Muslim na relihiyosong minorya, ngunit iniwan ang mga Muslim sa panganib ng pagiging walang estado.
Bukod dito, ang National Register of Citizens (NRC) sa estado ng Assam ay nagtanggal sa maraming Muslim mula sa opisyal na listahan ng mga mamamayan, na nagresulta sa pagkawala ng mga karapatang sibil, tirahan, at trabaho.
Karahasan sa Relihiyon at Mga Epekto Nito
Ang karahasang panrelihiyon ay isa ring seryosong alalahanin para sa mga Muslim sa India. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang bilang ng mga pag-atake at alitan na kadalasang isinasagawa ng mga grupong Hindu nationalist, na nagbabanta sa pisikal at mental na seguridad ng minoryang ito.
Ang malulungkot na pangyayari tulad ng masaker sa Gujarat noong 2002 at mga karahasang katulad nito sa ibang rehiyon ay nagpapakita ng hindi ligtas at minsan marahas na kapaligiran para sa komunidad ng mga Muslim.
Kakulangan sa Representasyong Pampolitika
Ang representasyon ng mga Muslim sa parlyamento at mga istrukturang pampamahalaan ay hindi tumutugma sa laki ng kanilang populasyon. Sa kabila ng kanilang bilang, napakaliit ng kanilang bahagi sa kapangyarihang pampolitika, na humahadlang sa epektibong pagtutulak ng kanilang mga karapatang panlipunan at pang-ekonomiya.
Ang pagbawas ng suporta sa mga organisasyong sibil at panlipunang institusyon ng mga Muslim ay lalong nagpapahina sa kanilang kakayahang makilahok sa pampolitika at pangkulturang aktibidad.
Pangangailangan ng Legal at Karapatang Reporma
Naniniwala ang mga eksperto sa karapatang pantao at mga sosyolohista na upang mapanatili ang panlipunang kapayapaan at mapalakas ang mapayapang pakikipamuhay sa India, kailangang igalang ang mga karapatan ng mga Muslim na minorya.
Ang pagpapatupad ng mga pantay at makatarungang patakaran sa edukasyon, trabaho, at serbisyong panlipunan, kasama ang reporma sa mga diskriminatibong batas, ay mahalaga. Dapat ding palakasin ang pampolitika at panlipunang partisipasyon ng mga Muslim sa India at tiyakin ang kanilang seguridad sa pamamagitan ng pagtugon sa karahasang panrelihiyon.
Panawagan sa Pandaigdigang Komunidad
Sa kabuuan, ang kasalukuyang kalagayan ng mga Muslim sa India, bilang isa sa pinakamalalaking relihiyosong komunidad sa mundo, ay nangangailangan ng agarang pansin mula sa pamahalaan at pandaigdigang komunidad upang maiwasan ang patuloy na diskriminasyon at kawalan ng katarungan, at upang maitaguyod ang landas ng napapanatiling pag-unlad at panlipunang kapayapaan para sa lahat ng sektor ng lipunan.
……………
328
Your Comment