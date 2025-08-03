“Sigaw ng al-Aqsa” (Panawagan ng Al-Aqsa) Conference sa Karbala

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ika-apat na edisyon ng “Nida al-Aqsa” international conference ay ginaganap sa Karbala, Iraq, na may mahigit 400 kalahok mula sa higit 70 bansa. Pinangungunahan ito sa Bnaal na Dambana ni Imam Hussein (as).
Tatlong Pangunahing Komite:
- Relihiyosong Responsibilidad
- Pagtutulungan ng mga institusyong panrelihiyon upang wakasan ang genocide sa Gaza.
- Pagpapahayag na ang pagtatanggol sa Palestine ay isang moral, relihiyoso, at makataong tungkulin.
- Civil Society at NGOs
- Pagsuporta sa mga kampanya ng boycott laban sa okupasyon.
- Pagsusulong ng legal na aksyon sa pandaigdigang antas.
- Kabataan at Media
- Paggamit ng AI, social media, dokumentaryo, at sining upang palaganapin ang kamalayan sa isyu ng Palestine.
Layunin ng kumperensiya: Itaguyod ang sentral na papel ng isyu ng Palestine sa pandaigdigang kamalayan, at iugnay ito sa diwa ng Karbala bilang simbolo ng sakripisyo at pagtutol sa pang-aapi.
…………
328
Your Comment