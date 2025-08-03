  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

“Sigaw ng al-Aqsa” (Panawagan ng Al-Aqsa) Conference sa Karbala

3 Agosto 2025 - 11:39
News ID: 1714254
“Sigaw ng al-Aqsa” (Panawagan ng Al-Aqsa) Conference sa Karbala

Ang ika-apat na edisyon ng “Nida al-Aqsa” international conference ay ginaganap sa Karbala, Iraq, na may mahigit 400 kalahok mula sa higit 70 bansa. Pinangungunahan ito sa Bnaal na Dambana ni Imam Hussein (as).

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ika-apat na edisyon ng “Nida al-Aqsa” international conference ay ginaganap sa Karbala, Iraq, na may mahigit 400 kalahok mula sa higit 70 bansa. Pinangungunahan ito sa Bnaal na Dambana ni Imam Hussein (as).

Tatlong Pangunahing Komite:

- Relihiyosong Responsibilidad

- Pagtutulungan ng mga institusyong panrelihiyon upang wakasan ang genocide sa Gaza.

- Pagpapahayag na ang pagtatanggol sa Palestine ay isang moral, relihiyoso, at makataong tungkulin.

- Civil Society at NGOs

- Pagsuporta sa mga kampanya ng boycott laban sa okupasyon.

- Pagsusulong ng legal na aksyon sa pandaigdigang antas.

- Kabataan at Media

- Paggamit ng AI, social media, dokumentaryo, at sining upang palaganapin ang kamalayan sa isyu ng Palestine.

Layunin ng kumperensiya: Itaguyod ang sentral na papel ng isyu ng Palestine sa pandaigdigang kamalayan, at iugnay ito sa diwa ng Karbala bilang simbolo ng sakripisyo at pagtutol sa pang-aapi.

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha