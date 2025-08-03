Israeli na Bihag sa Gaza: “Ipasok ang Pagkain Bago Ako Mamatay sa Gutom”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Israeli soldier na si Rom Barslavsky, 22 taong gulang mula sa sinasakop na Jerusalem, ay lumabas sa isang video na inilabas ng Saraya al-Quds, ang armadong sangay ng Islamic Jihad, kung saan siya ay umiiyak, nanghihina, at humihingi ng tulong.
Mga Detalye ng Video:
- Lumilitaw si Barslavsky sa kanyang kulungan, nakahiga at hirap na hirap, sinasabing:
- “Ipasok ninyo ang pagkain bago ako mamatay sa gutom. Ako’y nasa bingit ng kamatayan. Nabubuhay ako sa impiyerno.”
- Ayon sa kanya, mahigit 1 taon at 9 na buwan na siyang bihag, simula sa tinatawag niyang “Operasyon Gideon’s Chariots.”
- Kalagayan ng kalusugan:
- May matinding pananakit sa mga paa’t kamay
- Nahihilo tuwing tumatayo
- Hirap huminga at mabuhay
- Pagkain:
- “Tatlong piraso ng falafel lang sa buong araw”
- “Isang plato ng kanin na halos wala”
- “Walang pagkain mula umaga hanggang gabi”
Mga Obserbasyon sa Gaza:- Nakapanood siya ng mga batang Palestino na namamatay sa gutom, na tinawag niyang “mga kalansay na buhay.”
- Nanawagan siya sa pamahalaan ng Israel:
- “Hindi ito makatao. Pahirap ito sa mga batang walang kasalanan. Itigil ninyo ang digmaan. Itigil ninyo ang kampanya ng gutom.”
Huling Mensahe:
- “Kung hindi para sa mga bata ng Gaza, gawin ninyo ito para sa inyong mga bihag. Ipasok ninyo ang pagkain at tubig. Ako’y nakikiusap.”
Tinapos ng Saraya al-Quds ang video sa mensaheng:
“Ang dinaranas ng aming bayan, ay dinaranas ng inyong mga bihag.”
………..
328
Your Comment