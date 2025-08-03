  1. Home
Israeli na Bihag sa Gaza: “Ipasok ang Pagkain Bago Ako Mamatay sa Gutom”

3 Agosto 2025 - 11:49
Ang Israeli soldier na si Rom Barslavsky, 22 taong gulang mula sa sinasakop na Jerusalem, ay lumabas sa isang video na inilabas ng Saraya al-Quds, ang armadong sangay ng Islamic Jihad, kung saan siya ay umiiyak, nanghihina, at humihingi ng tulong.

Mga Detalye ng Video:

- Lumilitaw si Barslavsky sa kanyang kulungan, nakahiga at hirap na hirap, sinasabing:

- “Ipasok ninyo ang pagkain bago ako mamatay sa gutom. Ako’y nasa bingit ng kamatayan. Nabubuhay ako sa impiyerno.”

- Ayon sa kanya, mahigit 1 taon at 9 na buwan na siyang bihag, simula sa tinatawag niyang “Operasyon Gideon’s Chariots.”

- Kalagayan ng kalusugan:

- May matinding pananakit sa mga paa’t kamay

- Nahihilo tuwing tumatayo

- Hirap huminga at mabuhay

- Pagkain:

- “Tatlong piraso ng falafel lang sa buong araw”

- “Isang plato ng kanin na halos wala”

- “Walang pagkain mula umaga hanggang gabi”

Mga Obserbasyon sa Gaza:- Nakapanood siya ng mga batang Palestino na namamatay sa gutom, na tinawag niyang “mga kalansay na buhay.”

- Nanawagan siya sa pamahalaan ng Israel:

- “Hindi ito makatao. Pahirap ito sa mga batang walang kasalanan. Itigil ninyo ang digmaan. Itigil ninyo ang kampanya ng gutom.”

Huling Mensahe:

- “Kung hindi para sa mga bata ng Gaza, gawin ninyo ito para sa inyong mga bihag. Ipasok ninyo ang pagkain at tubig. Ako’y nakikiusap.”

Tinapos ng Saraya al-Quds ang video sa mensaheng:

“Ang dinaranas ng aming bayan, ay dinaranas ng inyong mga bihag.”

