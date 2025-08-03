  1. Home
3 Agosto 2025 - 11:54
News ID: 1714264
Israel Ipinag-utos ang Paglikas ng mga Diplomat mula UAE Dahil sa Krisis sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Inihayag ng mga Israeli media na ipinag-utos ng Ministry of Foreign Affairs ng Israel ang agarang paglikas ng karamihan sa mga diplomat nito at kanilang pamilya mula sa United Arab Emirates (UAE).

Mga Dahilan ng Paglikas:

- Ayon sa National Security Council ng Israel, may tumitinding banta mula sa mga armadong grupo na nais maghiganti sa Israel dahil sa kampanya ng gutom sa Gaza.

- Pinayuhan ang mga Israeli na huwag munang bumiyahe sa UAE, dahil sa posibleng pag-atake mula sa Iran, Hamas, Hezbollah, at iba pang jihadist na grupo.

Mga Apektadong Lokasyon:

- Embahada sa Abu Dhabi

- Konsulado sa Dubai

- Ang huling ililikas ay si Ambassador Yossi Shelley, ayon sa ulat.

Konteksto:

- Ang desisyon ay kasunod ng lumalalang krisis sa Gaza, kung saan nahaharap ang Israel sa pandaigdigang presyon dahil sa humanitarian disaster.

- May pangamba rin sa posibleng pag-atake sa mga Israeli at Hudyo sa UAE, lalo na sa panahon ng mga pista opisyal.

