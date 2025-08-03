Israel Ipinag-utos ang Paglikas ng mga Diplomat mula UAE Dahil sa Krisis sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng mga Israeli media na ipinag-utos ng Ministry of Foreign Affairs ng Israel ang agarang paglikas ng karamihan sa mga diplomat nito at kanilang pamilya mula sa United Arab Emirates (UAE).
Mga Dahilan ng Paglikas:
- Ayon sa National Security Council ng Israel, may tumitinding banta mula sa mga armadong grupo na nais maghiganti sa Israel dahil sa kampanya ng gutom sa Gaza.
- Pinayuhan ang mga Israeli na huwag munang bumiyahe sa UAE, dahil sa posibleng pag-atake mula sa Iran, Hamas, Hezbollah, at iba pang jihadist na grupo.
Mga Apektadong Lokasyon:
- Embahada sa Abu Dhabi
- Konsulado sa Dubai
- Ang huling ililikas ay si Ambassador Yossi Shelley, ayon sa ulat.
Konteksto:
- Ang desisyon ay kasunod ng lumalalang krisis sa Gaza, kung saan nahaharap ang Israel sa pandaigdigang presyon dahil sa humanitarian disaster.
- May pangamba rin sa posibleng pag-atake sa mga Israeli at Hudyo sa UAE, lalo na sa panahon ng mga pista opisyal.
