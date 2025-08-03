Sugo ng U.S. sa Syria: Hindi Itinuturing ni Shar’a na Kaaway ang Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinuri ng sugo ng Estados Unidos sa Syria na si Tom Barak si Pangulong Ahmed Shar’a ng Syria, at sinabi na hindi itinuturing ni Shar’a ang Israel bilang kaaway, kahit pa itinuturing ng Israel na mahalaga ang demilitarized zone sa timog Syria para sa seguridad ng hangganan nito.
- Ipinahayag ni Barak ang tiwala sa mabuting hangarin ni Shar’a, at sinabing ang mga layunin nito sa Syria ay kaayon ng layunin ng U.S. at mga kaalyado nito.
- Binanggit niya na ang Iran ay isang hamon para sa parehong bansa.
- Sinang-ayunan ni Barak ang dating Pangulong Donald Trump sa pag-alis ng mga parusa sa Syria, ngunit ginagawa ito nang paunti-unti habang binabantayan ang mga pangyayari.
- Iginiit niya na ang kapayapaan at seguridad sa Syria ay makakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng lahat ng sektor ng lipunan sa proyekto ng estado.
- Ayon sa ulat ng Israeli channel "Kan", nagpadala ang Israel ng mensahe sa Damascus na humihiling na mga pwersang panloob na seguridad (mga Druze) ang ipuwesto sa timog Syria, sa halip na ang regular na hukbong sandatahan.
- Mula nang mapatalsik si Bashar al-Assad noong Disyembre 2024, pinalakas ng Israel ang interbensyon at paglabag sa soberanya ng Syria, sa ngalan ng proteksyon sa mga Druze.
- Patuloy na sinasakop ng Israel ang Golan Heights mula pa noong 1967, at kamakailan ay kinuha ang buffer zone at ang Mount Hermon, na nasa loob lamang ng 35 km mula sa Damascus.
