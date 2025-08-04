Heneral ng Israel: Inuuna ni Netanyahu ang Sariling Interes sa Gitna ng Digmaan sa Gaza

Mga Pangunahing Pahayag:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ischak Brik, retiradong heneral ng hukbo ng Israel, ay nagsabing si Benjamin Netanyahu ay inuuna ang sariling interes kaysa sa kapakanan ng mga bihag (asra) at kapayapaan.
Nanawagan siya sa agarang pagtatapos ng digmaan sa Gaza, pagbalik ng mga bihag, at pag-alis ng hukbo ng Israel mula sa rehiyon.
Binatikos din niya ang mga ministro tulad nina Bezalel Smotrich (Pananalapi) at Itamar Ben-Gvir (Panloob na Seguridad) na umano’y nagtutulak ng settlement o kolonisasyon sa Gaza.
Yair Golan, lider ng Democratic Party ng Israel, ay nanawagan ng protesta sa harap ng opisina ng Punong Ministro upang igiit ang pagbabalik ng mga bihag.
Ram Ben Barak, kasalukuyang miyembro ng Knesset at dating opisyal ng Mossad, ay nagsabing ang radikal na pamahalaan ni Netanyahu ay nagtutulak sa Israel patungo sa pagkawasak.
Efraim Halevy, dating pinuno ng Mossad, ay binigyang-diin ang pagkakabihag ng mga Israeli bilang pangunahing isyu na hindi binibigyang solusyon ng gabinete.
Mga Pangyayari sa Gaza:
Ayon sa mga dating opisyal ng seguridad ng Israel, 22 buwan nang walang malinaw na layunin ang digmaan.
Sinabi nilang dapat itigil ang digmaan, ibalik ang mga bihag at sundalo, at huwag suportahan ang mga grupong kriminal na nagdudulot ng kaguluhan sa Gaza.
Mula pa noong 7 Oktubre 2023, nagsimula ang malawakang pag-atake ng Israel sa Gaza na nagdulot ng:
Libu-libong pagkamatay, karamihan ay mga babae at bata
Matinding taggutom at pagkawasakPaglabag sa mga kautusan ng UN at International Court of Justice
Konklusyon:
Sa kabila ng matinding pinsala, hindi pa rin nakamit ng Israel ang layunin nitong wasakin ang Hamas at ibalik ang mga bihag. Patuloy ang mga panawagan mula sa loob ng Israel para sa pagtigil ng digmaan at pagtuon sa makataong solusyon.
