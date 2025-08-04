Kooperasyon ng Iran at Iraq para Palakasin ang Seguridad sa Hangganan ng Dalawang Bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagtipon ang mga pinuno ng Border Guards mula sa lalawigan ng Kermanshah sa Iran at unang rehiyon ng Border Guards ng Iraq upang palakasin ang mabuting ugnayan sa hangganan, pagpapabuti ng seguridad, at kooperasyon sa paglaban sa mga kontra-rebolusyonaryong grupo, smuggling ng armas at bala, illegal na kalakalan, at proteksyon ng karapatan ng mga naninirahan sa hangganan.
Mga Pangunahing Pangyayari:
Dumating sa Iran si Major General Diler Farzanda Zubair al-Zebari, pinuno ng unang rehiyon ng Border Guards ng Iraq, sa pamamagitan ng Parviz Khan border crossing. Siya ay sinalubong ng Brigadier General Kiyast Sepehri, pinuno ng Border Guards ng Kermanshah.
Sa pulong, binigyang-diin ang pagpapalakas ng seguridad, pagpapalitan ng impormasyon, at pagsugpo sa mga banta sa hangganan.
Ayon kay Brig. Gen. Sepehri:
“Ang mahusay na kooperasyon ay nagdulot ng mas mataas na kamalayan at kahandaan sa pamamahala ng hangganan. Ang aming komunikasyon sa Border Guards ng Iraq ay tuloy-tuloy at aktibo 24/7.”
Mga Layunin ng Pulong:
Pagpapabuti ng seguridad sa hangganan
Proteksyon ng mga karapatan ng mga naninirahan sa hangganan
Pagsugpo sa smuggling ng armas at ilegal na kalakalan
Kooperasyon sa paglaban sa terorismo at mga kontra-rebolusyonaryong grupo
Pagpapadali ng kalakalan at ekonomiyang transaksyon sa mga opisyal na daanan, lalo na sa Kurdistan Region ng Iraq
Seguridad sa Panahon ng Arbaeen:
Binanggit ni Sepehri ang paggalaw ng mga pilgrimo sa hangganan ng Khosravi, at pinuri ang koordinasyon ng mga puwersa ng Iran at Iraq sa pagpapanatili ng seguridad.
Aniya:
“Ang mga pilgrimo ay ligtas na tumatawid sa hangganan ng Khosravi at Mandali. Ang pamahalaan at mamamayan ng Iraq ay mainit na tumatanggap sa kanila.”
Pinuri rin niya ang Border Guards ng Kurdistan Region sa kanilang pagsisikap na palakasin ang seguridad sa hilagang bahagi ng Khosravi.
Pahayag mula sa Iraq:
Ipinahayag ni Gen. Zebari ang kasiyahan sa regular na pagpupulong ng mga pinuno ng Border Guards ng Iran at Iraq.
Aniya:
“Ang seguridad ng Iraq at Iran ay magkaugnay. Ang pagkamit ng pangmatagalang seguridad sa hangganan ay kapaki-pakinabang para sa parehong bansa.”
Ipinahayag niya ang pag-asa na ang mga pulong na ito ay magdudulot ng mas matibay na ugnayan, mas aktibong kooperasyon, at mas epektibong solusyon sa mga problema sa hangganan.
Dagdag pa niya:
“Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at pagkakaibigan, maaari nating likhain ang isang mas ligtas at mas magandang kinabukasan para sa mga mamamayan ng dalawang bansa.”
…………
328
Your Comment