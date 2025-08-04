Ayatollah Sistani Tumanggi sa Paglalagay ng Kanyang Larawan sa Daan ng mga Pilgrimo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng opisina ng Pinakamataas na Relihiyosong Awtoridad, si Sayyid Ali al-Sistani, ang pagtutol sa paglalagay ng kanyang larawan sa daan ng mga pilgrimo patungong Karbala, lalo na ng mga grupong pampulitika at mga serbisyong pangkomunidad.
Sa opisyal na pahayag ng kanyang opisina, sinabi:
"Napansin namin na ilang grupong pampulitika at pangserbisyo ang naglalagay ng larawan ng Kagalang-galang na Sayyid (nawa’y manatili ang kanyang anino) sa kanilang mga banner at poster sa mga pampublikong lugar, lalo na sa daan ng mga naglalakad patungo sa pagbisita kay Imam Hussein (AS).
"Muli naming pinagtitibay ang aming pagtutol sa ganitong gawain. Hinihiling namin sa lahat na iwasan ito, at nananawagan kami sa mga kinauukulang ahensya na gumawa ng nararapat na hakbang hinggil dito."
