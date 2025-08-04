Bidyo | Mga Nagpoprotesta Laban kay Netanyahu Lumabas sa Lansangan na May Dalang Alambre na May Tinik
4 Agosto 2025 - 13:48
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang patuloy na binabalewala ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang kalagayan ng mga bilanggo ng Israel sa Gaza, lumabas ang kanilang mga galit na pamilya sa mga lansangan ng Tel Aviv na may dalang alambre na may tinik. Ang simbolikong kilos na ito ay nagpapakita ng kanilang matinding pagkadismaya at pakiramdam ng pagkakakulong o pagkalimot, na nagpapahiwatig ng tumitinding tensyon sa pagitan ng pamahalaan ng Israel at ng mga pamilya ng mga bihag. ………….. 328
