Pagkilos ng mga Mamamayan ng Lebanon bilang Suporta sa Hezbollah at sa Kilusang Panlaban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng tumitinding panloob at panlabas na presyur para tanggalin ang armas ng Hezbollah, libu-libong mamamayan ng Lebanon ang lumabas sa mga lansangan ng timog na bahagi ng Beirut noong gabi ng Lunes, Agosto 5, 2025, upang ipahayag ang kanilang suporta sa kilusang ito.
Mga Detalye ng Pagkilos:
- Bitbit ng mga kalahok ang mga bandila ng Hezbollah at mga larawan ng mga pinuno nito, habang sumisigaw ng mga panawagan para sa “karapatang lumaban sa panlabas na pananakop.”
- Ang pagkilos ay tugon sa mga panukalang nais isama ang mga armadong grupo sa opisyal na hukbong sandatahan ng Lebanon.
- Itinuturing ng mga mamamayan ang mga panukalang ito bilang “isang sabwatan ng mga Zionista” upang pahinain ang kakayahang depensahan ang bansa.
Politikal at Diplomatikong Konteksto:
- Muling lumutang ang usapin ng pag-aalis ng armas ng Hezbollah sa mga diplomatikong pag-uusap at pampulitikang diskurso sa Lebanon.
- Ang Estados Unidos at Israel ay nagpapakita ng presyur sa pamahalaan ng Lebanon upang bawasan ang impluwensiya ng Hezbollah at wakasan ang mga armadong aktibidad sa labas ng kontrol ng estado.
- Ipinagtatanggol ng mga tagasuporta ng Hezbollah ang pagpapanatili ng kakayahang militar bilang mahalaga sa pambansang seguridad, lalo na matapos ang digmaan noong 2006 laban sa Israel.
……….
328
Your Comment