Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng patuloy na operasyon ng militar ng Yemen sa Dagat Pula, inamin ng mga ahensiya ng intelihensiya ng Israel ang isang seryosong kahinaan: ang kawalan ng kakayahang maunawaan nang tama ang diyalekto ng Houthi.
Mahahalagang Pangyayari:
- Hadlang sa Wika: Nahihirapan ang mga pangkat ng pakikinig ng Israel na intindihin ang komunikasyon ng mga Houthi dahil sa komplikadong diyalekto.
- Pag-recruit ng mga Hudyo na may Pinagmulan sa Yemen: Bilang tugon, nagsimula ang Israel na kumuha ng mga Israeli na may lahing Yemeni na bihasa sa wikang Arabic ng Yemen upang tumulong sa pag-aanalisa ng impormasyon.
- Mga Programang Pagsasanay: Inilunsad ang mga espesyal na programa sa mga base ng intelihensiya upang turuan ang mga tauhan sa lokal na diyalekto at dinamika ng mga tribo, na layuning bawasan ang labis na pag-asa sa teknolohiya at palakasin ang kakayahan sa human intelligence.
Kontekstong Estratehiko:
- Ang kabiguan ng Israel na maunahan o mapigilan ang mga operasyon ng Houthi—lalo na mula pa noong Oktubre 2023—ay naglantad sa kahinaan ng kanilang intelihensiya sa rehiyon.
- Napansin ng mga analista na masyadong nakatutok ang Israel sa ibang mga front (Gaza, Lebanon, Syria) at hindi napansin ang banta mula sa Houthi hanggang sa ito’y naging direktang hamon.
- Ayon sa ulat ng Bloomberg, ang kakulangang ito ay nagtulak sa Israel na baguhin ang estratehiya nito patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga lokal na diyalekto at doktrinang Islamiko, gamit ang mga tauhang may kaalaman sa kultura at wika.
Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kakayahang pangkultura at pangwika sa makabagong operasyon ng intelihensiya, lalo na sa mga digmaang hindi pantay ang lakas.
