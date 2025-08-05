Sigaw ng mga Dating Komandante ng Israel Laban sa Digmaan sa Gaza: “Nasa Bingit ng Makasaysayang Pagkatalo Kami”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga dating mataas na opisyal ng militar at intelihensiya ng Israel ang mahigpit na tumuligsa sa patuloy na digmaan sa Gaza, nananawagan ng agarang tigil-putukan upang mapalaya ang mga bihag. Ayon sa kanila, ang digmaan ay nagdudulot ng “estratehikong pagkatalo” para sa Israel at pinapalala ng walang-kundisyong suporta ng Amerika ang krisis na ito.
Mga Pangunahing Punto:
- Sa isang pambihirang pahayag, mahigit 600 retiradong opisyal mula sa hukbo, Mossad, Shin Bet, at pulisya ng Israel ang humiling kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu na wakasan ang digmaan sa Gaza.
- Ayon kay Tamir Pardo, dating pinuno ng Mossad: “Ang mundo ay saksi sa isang sakuna na tayo mismo ang lumikha. Tayo ay nagtatago sa likod ng kasinungalingang tayo rin ang gumawa, at ito’y ibinenta sa mamamayan ng Israel at sa mundo.”
- Idinagdag niya na ang digmaan ay maaaring natapos na noon pa, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pinsala at kawalan.
- Si Amos Malka, dating pinuno ng militar na intelihensiya, ay nagbabala na “malapit na tayo sa bangin ng pagkatalo.” Aniya, ang mga layuning militar ay matagal nang natamo, ngunit dahil sa mga motibong pampolitika, patuloy ang digmaan na sumisira sa seguridad at pagkakakilanlan ng Israel.
Papel ng Amerika:
- Nanawagan ang grupo kay dating Pangulo Donald Trump na gamitin ang kanyang impluwensiya upang pilitin si Netanyahu na tanggapin ang tigil-putukan at palayain ang 50 natitirang bihag ng Hamas.
- Sa kanilang liham kay Trump, sinabi nila: “Nagpatupad ka ng tigil-putukan sa Lebanon, ngayon ay panahon na upang gawin din ito sa Gaza. Hindi na banta ang Hamas sa estratehikong antas, at kaya naming pamahalaan ang natitirang panganib.”
Babala sa Pamahalaan:
- Binatikos nila ang mga “radikal na idealistang” miyembro ng gabinete ni Netanyahu, tulad nina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich, na anila’y nagtutulak sa Israel patungo sa “isang hindi makatuwirang mundo.”
- Binalaan nila na ang pagpapatuloy ng digmaan ay hindi makakatulong sa pagpapalaya ng mga bihag, kundi maglalagay sa Israel sa panganib ng pandaigdigang pag-iisa at estratehikong pagbagsak.
Ang pahayag na ito ay lumabas kasabay ng lumalakas na protesta ng mga mamamayan sa Israel na nananawagan ng wakas sa digmaan at kalayaan para sa mga bihag. Ang paglabas ng mga video mula sa Hamas na nagpapakita ng masamang kalagayan ng dalawang bihag ay nagpasiklab ng galit sa publiko at dagdag na presyur sa pamahalaan ni Netanyahu.
