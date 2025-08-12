Patuloy ang Takot ng mga Dating Sundalong Shia ng Afghanistan sa Paghihiganti ng Taliban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Apat na taon matapos bumagsak ang pamahalaang dating pinamumunuan ng Republika ng Afghanistan, marami sa mga dating sundalong Shia ay patuloy na nabubuhay nang palihim dahil sa takot sa paghihiganti ng Taliban.
Bagaman nagdeklara ang Taliban ng “pangkalahatang amnestiya” noong sila’y muling nakakuha ng kapangyarihan, maraming dating sundalo—lalo na ang mga Shia—ang iniulat na pinatay, ikinulong, o pinahirapan sa kabila ng pangakong ito.
Ayon kay “Ali Kazemi” (hindi tunay na pangalan), isang dating miyembro ng espesyal na pwersa ng Ministry of Defense, siya ay naglingkod sa loob ng 12 taon sa mga lalawigan tulad ng Paktika at Badakhshan. Nang bumagsak ang pamahalaan, isinuko nila ang kanilang mga armas sa Taliban at nakatanggap ng dokumentong nagpapatunay nito.
Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang mga ulat ng paghihiganti laban sa mga dating sundalo. Dahil sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya upang muling magsuko ng armas, napilitan si Ali na lisanin ang kanyang bayan at manirahan sa isang liblib na lugar sa Mazar, kung saan siya ay nabubuhay sa takot at pag-asa na balang araw ay makakabalik siya nang ligtas.
Ayon sa pinakahuling ulat ng UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), pitong dating sundalo ang pinatay sa loob ng tatlong buwan (Abril–Hunyo 2025). Bukod pa rito, may walong kaso ng arbitraryong pagkakakulong at tatlong kaso ng torture na naitala.
Bagaman itinatanggi ng Taliban ang mga alegasyong ito, patuloy ang pangamba ng mga dating sundalo sa posibleng paghihiganti, lalo na sa mga may koneksyon sa dating pamahalaan.
