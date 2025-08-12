Paanyaya sa Martsa ng mga Naiwan sa Arbaeen ni Imam Hussein (as)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Islamic Council for Coordinated Publicity ay naglabas ng pabatid na humihikayat sa lahat ng mamamayang Iranian na lumahok nang masigla at may pananampalataya sa taunang martsa ng mga naiwan sa Arbaeen ni Imam Hussein (as).
Nilalaman ng pabatid:
Sa buong bansa, ang mga kalahok ay inaasahang:
• Muling magpahayag ng panata sa mga adhikain ni Imam Hussein (as)
• Magtipon ng donasyon para sa mga mamamayang Gaza
• Magtatag ng ugnayan sa mga malalayang tao sa buong mundo
Sa Tehran, ang martsa ay magsisimula sa Imam Hussein Square matapos ang panalangin sa umaga sa araw ng Arbaeen (Huwebes, 23 Agosto 2025), at magtatapos sa Haram ni Abdul Azim al-Hasani (a).
Inaanyayahan ang lahat ng mamamayang Iranian na lumahok nang masigla upang muling ipakita ang katapatan sa kultura ng pagtutol, katarungan, at pagtatanggol sa mga inaapi.
