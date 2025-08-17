Pahayag ng IRGC: Pananampalataya, Pagkakaisa, at Rebolusyonaryong Katatagan ang Susi sa Pagbagsak ng Imperyalismo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa okasyon ng ika-26 ng Mordad (17 Agosto), araw ng pagbabalik ng mga pinalayang bihag sa Iran, naglabas ng pahayag ang Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) na binibigyang-diin ang papel ng pananampalataya, pambansang pagkakaisa, at rebolusyonaryong katatagan sa pagharap sa mga makapangyarihang puwersa ng pananakop at imperyalismo.
Mahahalagang Punto
Ang mga pinalayang bihag ay tinawag na tunay na huwaran ng aktibong resistensya at estratehikong pag-asa, na naging inspirasyon sa larangan ng agham, kultura, pamamahala, at pagbubuo ng lipunan.
Walong taon ng “banal na depensa” laban sa pananakop ng Iraq, pati na rin ang mga tagumpay sa mga larangan ng resistensya sa Palestine, ay patunay ng bisa ng rebolusyonaryong paninindigan.
Ang karanasan ng Iran ay nagpapakita na ang lakas ng pananampalataya at pagkakaisa ay kayang pabagsakin ang pinakamalalakas na makinarya ng digmaan at mga mapanakop na patakaran.
Binibigyang-pugay ng IRGC ang mga martir ng “banal na depensa” at muling pinagtitibay ang pangako nito sa mga prinsipyo ni Imam Khomeini at sa pamumuno ng kasalukuyang lider ng rebolusyon.
Babala sa mga kaaway: Ang sambayanang Iranian, na tumangging sumuko kahit nasa pagkabihag, ay ngayon ay mas matatag, mas may karanasan, at handang harapin ang anumang banta o sabwatan mula sa mga imperyalista at Zionista.
Pananaw sa rehiyon: Sa tulong ng Diyos at sa ilalim ng Islamikong kamalayan, ang mga inaaping mamamayan ng rehiyon ay magtataboy sa mga mananakop na Amerikano at Zionista, at palalawakin ang heograpiya ng resistensya hanggang sa makamit ang tagumpay ng buong Ummah.
