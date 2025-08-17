Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ikinumpirma ni Fuad Hussein, Pangalawang Punong Ministro ng Iraq at kasalukuyang Ministro ng Ugnayang Panlabas, ngayong Linggo (17 Agosto 2025), na hindi maaaring pilitin ng pamahalaang Iraqi ang pag-aalis ng armas ng Popular Mobilization Forces (PMF) sa pamamagitan ng puwersa.
Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Hussein na:
“Dapat ipatupad ng pamahalaan ng Baghdad ang desentralisasyon patungo sa rehiyon, at dapat ibigay ang badyet ng rehiyon sa pamahalaan ng Dagdag pa niya:
“Dapat ipasa at isabatas ang mga batas na nagsisiguro sa pagpapatupad ng konstitusyon sa Iraq,” at binanggit na “ang oras ng paglalatag ng batas ukol sa PMF ay hindi angkop.”
Tungkol naman sa Lebanon, sinabi niya:
“Hindi maaaring alisin ang armas ng Hezbollah maliban sa pamamagitan ng diyalogo,” at muling iginiit na “hindi maaaring pilitin ng pamahalaang Iraqi ang pag-aalis ng armas ng PMF.”
Ipinaliwanag din niya ang sitwasyon sa Syria:
“Hindi maaaring lumipat ang mga Syrian mula sa pamumuno ng isang tao patungo sa isa pang pamumuno ng isang tao. Ang sentralisasyon sa desisyon ang problema, kaya’t ang desentralisasyon ang magiging solusyon.”
Sa huli, binanggit niya:
“Ang halalan sa Iraq ay gaganapin sa itinakdang oras, at tiyak na magkakaroon ng pagbabago.”
…………
328
Your Comment