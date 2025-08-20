Krisis ng Gutom sa Afghanistan: Kababaihan at mga Bata ang Pangunahing Biktima ng Malnutrisyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala ang World Food Programme (WFP) ng United Nations na milyun-milyong kababaihan at bata sa Afghanistan ay nasa bingit ng isang trahedyang makatao dahil sa matinding malnutrisyon. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang krisis ay hindi lamang bunga ng kakulangan sa pandaigdigang tulong—kundi pati na rin ng mga patakarang mapanghigpit at hindi epektibo ng pamahalaang Taliban.
Mga Datos ng WFP
Mahigit 4.6 milyong ina at bata ang apektado ng malnutrisyon
Kabilang dito ang 3.5 milyong batang wala pang limang taong gulang
Mahigit 1 milyong buntis at nagpapasusong ina ang nangangailangan ng agarang lunas
Dalawa sa bawat tatlong pamilyang pinamumunuan ng kababaihan ay hindi kayang maglaan ng pagkain araw-araw.
Mga Salik ng Krisis
Tagtuyot, pagbaha, at matinding pagbabago sa klima
Pagbabawal sa edukasyon, trabaho, at paggalaw ng kababaihan at mga dalagita
Dahil dito, lalong nahihirapan ang kababaihan na makakuha ng tulong at serbisyo
Kakulangan sa Pondo
Ayon sa WFP, maraming ina at bata ang hindi nakakatanggap ng tulong dahil sa kakulangan sa badyet
Upang maipagpatuloy ang operasyon hanggang katapusan ng 2025, kailangan ng $650 milyon
Pagtatasa ng United Nations
Afghanistan ay kabilang sa 15 bansa na may pinakamataas na antas ng malnutrisyon sa mga bata
Hindi bababa sa apat sa bawat sampung kababaihang Afghan ay nakararanas ng malnutrisyon
Pananaw ng mga Lokal na Eksperto
Hindi lang kakulangan sa tulong ang ugat ng problema
Ang mga patakaran ng Taliban—tulad ng pag-aalis sa kababaihan sa edukasyon at trabaho, at ang pagwawalang-bahala sa imprastrukturang pang-ekonomiya at agrikultura—ay nagtutulak sa bansa sa mas malalim na siklo ng kahirapan at gutom
Ayon sa kanila, kapag ang kalahati ng populasyon ay isinantabi, hindi maiiwasan ang paglala ng krisis sa kabuhayan.
………..
328
Your Comment