Mensaheng Ipinahayag ng mga Kilusang Paglaban ng Iraq sa Pamahalaan: “Hindi Kami Kailanman Bibitaw sa Sandata”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbigay ng matigas na babala ang mga grupo ng paglaban sa Iraq sa pamahalaan ng Baghdad: hindi nila isusuko ang kanilang mga sandata. Ang pahayag na ito ay tugon sa diumano’y plano ni Benjamin Netanyahu na tinatawag na “Malaking Israel,” kung saan sinasabing bahagi ang Iraq sa layunin ng naturang proyekto.
Isang kilalang pinuno mula sa mga grupong paglaban ang nagsabi sa pahayagang Al-Akhbar:
“Ang deklarasyong ito ay ginawa lalo na matapos ang pag-anunsyo ng plano ng Malaking Israel. Sa pananaw ng pamahalaan, ito ay isang isyung pampulitika. Ngunit para sa amin, ito ay isang pambansang usapin. Naranasan na namin ang mapait na karanasan ng pananakop.”
Ang mensahe ay nagpapakita ng patuloy na paninindigan ng mga grupong paglaban sa Iraq na hindi nila isusuko ang kanilang kakayahang militar, lalo na sa harap ng mga banta sa soberanya ng bansa.
