Mensahe ng Grand Mufti ng Libya: “Ang Katahimikan ng Mundo sa Pagkubkob sa Gaza ay Isang Kahihiyan”

Mariing kinondena ni Sadiq al-Gharyani, Grand Mufti ng Libya, ang katahimikan ng mga bansa sa harap ng patuloy na pagkubkob sa Gaza. Tinawag niya itong isang "makasaysayang kahihiyan" at isang mantsa na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan.
Kritika sa Amerika:
Binatikos niya si dating Pangulong Donald Trump sa pag-uusap tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang nananatiling tahimik sa harap ng mga pagpatay sa Gaza na isinasagawa ng Israel gamit ang mga drone at eroplano mula sa Amerika.
Panawagan sa mga Arabong Tagapamagitan (Egypt at Qatar):
Sinabi ni al-Gharyani na kung hindi nila kayang harapin ang mga hadlang ng kaaway at ipagtanggol ang mga Palestino, mas mabuting magbitiw na lamang sila.
“Ang pagpapatuloy ng walang saysay na papel ay pabor lamang sa mananakop.”
Babala sa mga Tagapamagitan:
Ayon sa kanya, ang sinumang tagapamagitan na tumatangging magbigay ng garantiya sa mga mamamayang nasa ilalim ng pagkubkob ay walang silbi sa negosasyon.
“Ang ganitong asal ay isang mantsa sa inyo at sa inyong mga pinuno—isang kahihiyang hindi mabubura sa kasaysayan.”
Panawagan sa Mundo ng Islam:
Hinimok niya ang agarang pagkilos ng sambayanang Muslim.
“Dapat magpadala ng daan-daang, libu-libong barko upang basagin ang pagkubkob. Nakakahiya na makita ng mga Muslim ang mga trahedya sa Gaza at manatiling walang ginagawa.”
