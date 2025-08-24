240 Mamamahayag ang Nasawi: Ang Digmaan ng Israel Laban sa mga Tagapagsalaysay ng Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa Media Office ng Gobyerno ng Palestina sa Gaza, umabot na sa 240 ang bilang ng mga mamamahayag na nasawi sa mga pag-atake ng Israel.
Isa sa pinakahuling biktima ay si Khaled Muhammad Al-Madhoun, isang photojournalist sa Telebisyon ng Palestina, na pinaslang sa isang airstrike.
Mariing kinondena ng Media Office ang mga planadong pagpatay sa mga mamamahayag at nanawagan sa mga pandaigdigang unyon ng media na kumilos at kondenahin ang mga krimen.
Tinukoy nila ang Israel, Estados Unidos, Britanya, Alemanya, at Pransya bilang mga kasabwat sa mga krimen ng genocide.
Hinimok nila ang mga internasyonal na organisasyon na itigil ang mga pag-atake, ipagtanggol ang mga mamamahayag, at panagutin ang mga salarin sa mga pandaigdigang hukuman.
