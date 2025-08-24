Bagong Parusa ng Amerika Laban sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng U.S. Department of the Treasury ang pagpapatupad ng mga bagong parusa laban sa Iran. Ang dahilan: umano’y paghadlang ng Iran sa daloy ng pandaigdigang eksport ng langis.
Saklaw ng mga Parusa:
Isang mamamayang Griyego at ang kanyang mga kumpanya
Labindalawang barko na sangkot sa pagdadala ng langis mula Iran..
Layunin ng mga hakbang na ito, ayon sa Amerika, ay pigilan ang mga aktibidad na nagpapalakas sa ekonomiya ng Iran sa kabila ng umiiral na mga restriksyon.
