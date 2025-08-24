Bagong Parusa ng UK Laban sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng pamahalaan ng United Kingdom na nagdagdag ito ng isang indibidwal at apat na bagong institusyon sa listahan ng mga pinatawan ng parusa kaugnay sa Iran.
Batayan ng Parusa:
Inakusahan ng UK ang mga bagong pinatawan ng parusa bilang bahagi ng isang network na umano’y sumusuporta sa mga aktibidad ng Iran sa labas ng bansa—lalo na sa Ukraine at Israel.
Layunin ng hakbang:
Ayon sa pahayag, ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng UK upang pigilan ang mga aktibidad na itinuturing nitong destabilizing sa rehiyon at pandaigdigang seguridad.
