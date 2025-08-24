Pinalalakas ng Israel ang Kakayahang Panghimpapawid para sa Malalayong Operasyon sa Iran at Yemen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Hebrew website na Yedioth Ahronoth, pumirma ang Ministry of Defense ng Israel ng bagong kontrata sa kumpanyang Boeing upang bumili ng dalawang karagdagang KC-46 aerial refueling aircraft. Layunin ng hakbang na ito ay palakasin ang kakayahan ng Israel sa pagsasagawa ng mga malalayong operasyon sa mga lugar tulad ng Iran at Yemen.
Detalye ng Kontrata:
Kabuuang bilang ng KC-46 sa fleet ay magiging 6 na yunit.
Ang unang eroplano ay inaasahang darating sa loob ng 6 na buwan, at ang natitira ay ihahatid hanggang 2030.
Ang halaga ng kontrata ay tinatayang $500 milyon, na pinondohan mula sa military aid ng Estados Unidos.
Mga Kakayahan ng Bagong Eroplano:
May kakayahang magsuplay ng gasolina sa iba't ibang uri ng fighter jets at refueling aircraft.
Magiging pinakamalaking sasakyang panghimpapawid sa fleet ng Israel.
Pangalanan bilang “Gideon” at lalagyan ng mga advanced na sistema mula sa Israel.
Strategic Implication:
Ayon sa mga pagtataya sa seguridad ng Israel, tumataas ang posibilidad ng bagong alitan sa Iran, at maaaring magsimula ito sa isang biglaang pag-atake mula sa Tehran.
Ang mga bagong eroplano ay magbibigay-daan sa tuloy-tuloy na presensyang panghimpapawid sa ibabaw ng Iran, na tinawag ng Yedioth Ahronoth bilang “pamumuhay sa kalangitan ng Iran”.
Sa bagong fleet, posible raw na isagawa ang 3,500 airstrikes sa Iran sa loob ng mas maikling panahon—mula dalawang linggo pababa sa isang linggo.
………….
328
Your Comment