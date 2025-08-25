Pagpapatalsik sa 6 na Mag-aaral na Sunni mula sa Kanilang Paaralan Dahil sa Pagdalo sa Seremonya ng Pagluluksa kay Imam Husayn (a.s.)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Anim na mag-aaral na Sunni mula sa isang seminaryo sa lungsod ng Faisalabad, Pakistan ay pinatalsik mula sa kanilang paaralan.
Ang seminaryong ito ay tinatawag na Al-Jami'ah Al-Islamiyyah Al-Imdadiyyah, isang institusyong pangrelihiyon ng mga Sunni sa Faisalabad.
Dahilan ng Pagpapatalsik:
Ang dahilan ng kanilang pagpapatalsik ay ang kanilang pagdalo sa isang seremonya ng pagluluksa para kay Imam Husayn (a.s.), isang mahalagang okasyon sa tradisyong Shia na ginugunita ang trahedya ng Karbala.
