Mensahe ni Eyal Zamir kay Netanyahu ukol sa Kahalagahan ng Pagtanggap sa Kasunduan sa Hamas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Eyal Zamir, Hepe ng General Staff ng hukbo ng rehimeng Siyonista, ay nagpadala ng mensahe kay Punong Ministro Benjamin Netanyahu na humihimok sa kanya na tanggapin ang kasunduan sa Hamas.
Sa kabila ng pahayag ng Hamas na pumapayag ito sa isang kasunduan para sa pagpapalitan ng mga bihag at pagtigil-putukan sa Gaza, patuloy pa rin si Netanyahu sa paghadlang sa pagpapatupad ng kasunduan—gaya ng dati. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Zamir: “May kasunduan sa mesa, at dapat natin itong tanggapin.”
Ayon kay Zamir, bagamat may kakayahan ang hukbong Israeli na sakupin ang Gaza, ang ganitong operasyon ay maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga bihag na Israeli. Dagdag pa niya: “Kung maramdaman ng mga puwersa ng Hamas na masyado nang malapit ang hukbong Israeli, maaari nilang patayin ang mga bihag o magsagawa ng sabayang pagpapakamatay.”
Binanggit din ni Zamir na naitatag na ang mga kinakailangang kondisyon para sa kasunduan sa pagpapalitan ng bihag, at nasa kamay na ni Netanyahu ang desisyon.
Bilang tugon, nagpahayag ang mga pamilya ng mga bihag na Israeli sa Gaza ng kanilang suporta sa isang komprehensibong kasunduan na magbabalik sa 50 bihag mula sa Gaza at magtatapos sa digmaan. Anila: “Wala kang kapangyarihan para ipagpatuloy ang walang katapusang digmaan o isakripisyo ang mga bihag at sundalo. Panahon na para ipatupad ang kagustuhan ng mamamayan at ibalik ang lahat ng bihag mula sa Gaza.”
…………..
328
Your Comment