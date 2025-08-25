Pagpasok ng mga Sundalo ng Rehimeng Siyonista sa Isang Nayon sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa balitang ito pumasok ang mga sundalo ng rehimeng Siyonista sa isang nayon sa lalawigan ng Quneitra sa Syria at nagsagawa ng pagsisiyasat sa mga bahay ng mga residente.
Partikular na binanggit na ang mga sundalo ay pumasok sa nayon ng ‘Ayn al-‘Abd sa Quneitra province.
Ang mga puwersang mananakop ay nagsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng nasabing nayon.
Ayon sa ulat, matapos ang pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad, pinalakas ng hukbo ng rehimeng Siyonista ang kanilang mga pag-atake laban sa mga imprastruktura at mga sentrong militar ng Syria, at sa maraming pagkakataon ay binomba ang mga ito.
……………
328
Your Comment