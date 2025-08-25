Pahayag ng Hezbollah at ng Kilusang Amal: Panawagan para sa Pagkilos bilang Pagtutol sa mga Desisyon ng Pamahalaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pinagsamang pahayag, nanawagan ang Hezbollah at ang Kilusang Amal sa mga manggagawa at tagalikha ng Lebanon na magkaisa sa isang pambansang pagtitipon bilang pagtutol sa mga desisyon ng pamahalaan. Ayon sa pahayag:
Ang Central Labor Office ng Kilusang Amal at ang Central Union and Labor Unit ng Hezbollah ay nanawagan sa mga manggagawa, tagalikha, at mararangal na unyonista ng Lebanon na magtipon sa Riad al-Solh Square sa Miyerkules, Agosto 27, 2025, alas-5:30 ng hapon, bilang pagtutol sa dalawang desisyon ng pamahalaan na inilabas noong Agosto 5 at 7, 2025. Ayon sa kanila, ang mga desisyong ito ay salungat sa pambansang interes, sa kasunduan ng pagkakaisa, at sa prinsipyo ng mapayapang pamumuhay ng magkakaibang sekta.
Binibigyang-diin ng pahayag ang karapatan ng Lebanon na panatilihin ang kanyang soberanya, ang karapatan ng kanyang mamamayan at ng kilusang paglaban na ipagtanggol ang kanilang lupain mula sa okupasyon ng Israel, at ang paniniwala sa kabanalan ng paglaban at sa marangal na sandata nito na nagtatanggol sa bayan. Layunin din ng pagtitipon na palakasin ang desisyong pampamahalaan ng Lebanon laban sa anumang panlabas na presyon, sa ilalim ng islogang:
Dagdag pa sa pahayag:
Binanggit din sa pahayag ang katapatan sa dugo ng mga martir, at ang paniniwala sa mga aral ni Imam Musa al-Sadr na nagsabing:
Sa pagtatapos, sinabi ng pahayag:
………….
