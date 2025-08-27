Isang Paglapastangan sa Qur’an: Panawagan para sa Pagkakaisa at Pagkondena sa Islamophobia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng papalapit na halalan sa Kongreso ng Estados Unidos, isang kandidato mula sa Texas na si Valentina Gomez, ay gumawa ng isang mapanirang hakbang na yumanig sa damdamin ng milyun-milyong Muslim sa buong mundo. Sa isang video na kanyang inilathala sa social media, makikita siyang sinusunog ang Qur’an, ang banal na aklat ng Islam — isang malinaw na pagpapakita ng Islamophobia at paglapastangan sa pananampalataya.
Hindi ito simpleng aksyon ng isang indibidwal. Isa itong pag-atake sa dignidad, paniniwala, at pagkatao ng mga Muslim, hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo. Sa kanyang pahayag, ipinangako ni Gomez na “wawakasan ang presensya ng Islam sa Texas” kung siya ay mahalal — isang retorikang puno ng poot, diskriminasyon, at pananakot.
Ang ganitong uri ng kilos ay hindi dapat palampasin. Ito ay paglabag sa mga prinsipyo ng kalayaan sa relihiyon, respeto sa pagkakaiba-iba, at karapatang pantao. Maraming lider ng relihiyon, mga politiko, at mamamayan ang agad na nagpahayag ng pagkondena. Sa social media, libu-libong tinig ang nanawagan ng hustisya at pagtutol sa paglaganap ng poot.
Hindi ito ang unang pagkakataon na si Gomez ay gumawa ng kontrobersyal na hakbang. Noong 2024, siya ay nakunan ng video habang binabaril ang isang mannequin na kumakatawan sa mga imigrante, at nanawagan ng publikong pagbitay sa mga dayuhang nasasangkot sa krimen. Sa kabila ng mga ito, siya ay nabigo sa halalan, nakakuha lamang ng 7.4% ng boto.
Ngunit ang tanong ngayon: Hanggang kailan natin titiisin ang ganitong uri ng poot? Hanggang kailan mananatiling tahimik ang mga institusyon sa harap ng ganitong uri ng diskriminasyon?
Ang pagsunog sa Qur’an ay hindi lamang isang insulto sa Islam — ito ay insulto sa sangkatauhan. Panahon na upang tumindig, magsalita, at ipaglaban ang pagkakapantay-pantay, respeto, at pagkakaisa.
